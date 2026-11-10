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Analisi Tecnica: indice MDAX del 9/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 9/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre

Risultato positivo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che lievita dell'1,40%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'indice MDAX mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 31.286,6. Rischio di discesa fino a 30.750,6 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 31.822,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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