Milano 9:53
51.968 +0,04%
Nasdaq 11-nov
28.374 +2,28%
Dow Jones 11-nov
52.486 +0,49%
Londra 9:53
10.865 +0,27%
26.940 +1,04%

Analisi Tecnica: indice MDAX dell'11/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX dell'11/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che in chiusura evidenzia un timido +0,13%.

L'esame di breve periodo dell'indice MDAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 31.218,8 e primo supporto individuato a 30.786,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 31.651,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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