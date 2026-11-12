Analisi Tecnica: indice MDAX dell'11/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che in chiusura evidenzia un timido +0,13%.
L'esame di breve periodo dell'indice MDAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 31.218,8 e primo supporto individuato a 30.786,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 31.651,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)