(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre
Chiusura in rosso per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che termina la seduta segnando un calo dell'1,25%.
Lo scenario tecnico dell'indice MDAX mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 29.107 con area di resistenza individuata a quota 30.301,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 28.708,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)