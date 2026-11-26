(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre

Discesa moderata per il Nasdaq Composite, che chiude la giornata del 25 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,62% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 22.772,5. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 24.244,3. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 25.716,2.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)