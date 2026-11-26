(Teleborsa) - "La fine del PNRR non rappresenta la fine della stagione degli investimenti"
. E' quanto affermato da Dario Scannapieco
, Amministratore delegato di Cassa Depostiti e Prestiti
, partecipando alla 43^ Assemblea ANCI.
"La cosa più importante è conservare l'eredità del PNRR,
che reputo sia stato un grande successo e ci ha lasciato un metodo nuovo
per operare, basato su obiettivi, milestones e sulla misurazione
dello stato di avanzamento dei progetti. Questo metodo - ha sottolineato Scannapieco - si è tradotto in una maggiore efficienza
e in una forte riduzione dei tempi
di realizzazione dei progetti. C'è stato un recente rapporto della Svimez che ha stimato che il nuovo metodo del PNRR ha portato ad una riduzione fino al 55%
dei tempi di realizzazione delle opere nel Mezzogiorno
.
"Anche quando terminerà la spinta finanziaria del PNRR, dovremo mantenere questa disciplina per assicurare l'efficacia della spesa pubblica", ha aggiunto l'Ad, ricordando che "in questo scenario si conferma la missione storica di CDP
, attiva dal 1850 al fianco degli Enti locali ed ancora attiva nell'affiancare le Amministrazioni territoriali". "Cassa Depositi e Prestiti usa questo metodo dal 1850 e continuerà a sostenere gli Enti locali. E' nel nostro DNA, è la nostra storia". "CDP
svolge una importante attività di advisory per gli Enti locali
, molti dei quali hanno un grande problema di carenza di persone e capacità per mettere a terra risorse. - ha sottolineato l'Ad - La possibilità di offrire consulenza significa anche migliorare la qualità della spesa, priorizzare gli investimenti
in base a quelli che producono il miglior effetto sul territorio e significa realizzarli con più efficacia".
"Nel 2025 abbiamo mobilitato quasi 3 miliardi e mezzo di euro
di nuovi finanziamenti per la Pubblica Amministrazione
italiana, - ha affermsto Scannapieco nel suo intervento all'Assemblea - 2.700 operazioni per circa 400 enti, di cui il 95% di missione tradizionale da 176 anni di Cdp".
"Parlando dei progetti di housing
sostenuti da CDP, Scannapieco ha ricordato che "Cassa opera in questo campo cercando di creare un'asset class: l'investimento nell'housing"
. "Lo facciamo con un metodo indiretto, attraverso la controllata CDP Real Asset
, - ha spiegato - creando un modello di fondo dei fondi
con cui riusciamo a mobilizzare, per ogni euro che mette Cassa, 3 euro di risorse private. Oggi abbiamo moltissimi progetti sul territorio nazionale e, principalmente, ci focalizziamo sull'housing sociale, sugli studentati e sull'housing per le persone senior".
"La nostra attività non si ferma all'housing ed al supporto alla Pubblica Amministrazione, - ha proseguito - ma si estende alla competitività dei territori
. Questo significa anche sostenere le infrastrutture e sostenere le molte imprese che operano sui territori".
L'Ad di Cassa si è detto d'accordo su una definizione che vede CDP attiva non solo sul finanziamento, ma nella progettualità
, ed ha sottolineato "l'idea di Cassa è stare accanto a coloro che finanzia, per trovare insieme soluzioni progettuali e finanziarie".