(Teleborsa) -. E' quanto affermato da, Amministratore delegato di, partecipando alla 43^ Assemblea ANCI."La cosa più importante èche reputo sia stato un grande successo eper operare, basato sudello stato di avanzamento dei progetti. Questo metodo - ha sottolineato Scannapieco - si è tradotto in unae in una fortedi realizzazione dei progetti. C'è stato un recente rapporto della Svimez che ha stimato che il nuovo metodo del PNRR ha portato ad una riduzionedei tempi di realizzazione delle opere"Anche quando terminerà la spinta finanziaria del PNRR, dovremo mantenere questa disciplina per assicurare l'efficacia della spesa pubblica", ha aggiunto l'Ad, ricordando che "in questo scenario, attiva dal 1850 al fianco degli Enti locali ed ancora attiva nell'affiancare le Amministrazioni territoriali". "Cassa Depositi e Prestiti usa questo metodo dal 1850 e continuerà a sostenere gli Enti locali. E' nel nostro DNA, è la nostra storia".svolge una importante, molti dei quali hanno un grande problema di carenza di persone e capacità per mettere a terra risorse. - ha sottolineato l'Ad - La possibilità di offrire consulenza significa anchein base a quelli che producono il miglior effetto sul territorio e significa realizzarli con più efficacia"."Nel 2025 abbiamodi nuovi finanziamentiitaliana, - ha affermsto Scannapieco nel suo intervento all'Assemblea - 2.700 operazioni per circa 400 enti, di cui il 95% di missione tradizionale da 176 anni di Cdp"."Parlando deisostenuti da CDP, Scannapieco ha ricordato che "Cassa opera in questo campo cercando di. "Lo facciamo con un metodo indiretto, attraverso la controllata, - ha spiegato - creando uncon cui riusciamo a mobilizzare, per ogni euro che mette Cassa, 3 euro di risorse private. Oggi abbiamo moltissimi progetti sul territorio nazionale e, principalmente, ci focalizziamo sull'housing sociale, sugli studentati e sull'housing per le persone senior"."La nostra attività non si ferma all'housing ed al supporto alla Pubblica Amministrazione, - ha proseguito - ma si estende alla. Questo significa anche sostenere le infrastrutture e sostenere le molte imprese che operano sui territori".L'Ad di Cassa si è detto d'accordo su una definizione che vede, ed ha sottolineato "l'idea di Cassa è stare accanto a coloro che finanzia, per trovare insieme soluzioni progettuali e finanziarie".