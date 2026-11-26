(Teleborsa) - Bancomat, il 2027 su tre fronti: circuiti europei, stablecoin in euro ed euro digitaleBancomat
ha presentato al Salone dei Pagamenti
le tre direttrici su cui lavorerà nel 2027: l'interoperabilità con altri circuiti europei, il lancio di una stablecoin in euro e la piattaforma italiana per l'euro digitale.
In occasione dell'evento all'Allianz MiCo di Milano, Fabrizio Burlando, CEO di Bancomat
, ha detto a Teleborsa: "L'importanza di un circuito domestico è fondamentale per l'indipendenza digitale, ma anche per l'innovazione
. Ci sono altri circuiti domestici in Europa e la tecnologia adesso ci permette di collegarli senza partire da zero. Abbiamo fondato insieme ad altri 14 Paesi lo European Network for Payments, quindi dall'anno prossimo sarà possibile collegare 130 milioni di persone, prima di tutto con i pagamenti account-to-account, quindi inviandosi denaro, ma poi anche in negozio. In Italia collegheremo la rete di Bancomat Pay, che unisce tutte le banche, con la rete di BancoPosta e il suo prodotto peer-to-peer. Il circuito europeo si sta formando e noi siamo al centro".
L'accordo con Poste Italiane
, annunciato il 18 novembre
, integrerà il servizio P2P di Poste e Bancomat Pay per consentire ai clienti di trasferire denaro tra privati in tempo reale da due app diverse, usando solo il numero di telefono del destinatario. Il servizio sarà lanciato ad aprile 2027.
Sulla stablecoin, Burlando ha spiegato: "Bancomat Coin, la nostra stablecoin in euro, non è diversa da quello che facciamo: è comunque uno strumento di pagamento, che però vive sulla blockchain, è molto più efficiente di un circuito di pagamento tradizionale e potrà collegare vari Paesi nel mondo
. Per noi è importante creare una stablecoin in euro perché la maggior parte delle stablecoin oggi è denominata in dollari".
Bancomat Coin, presentata il 24 novembre
, sarà emessa inizialmente dalla controllata FlowPay, fintech entrata nel gruppo nel 2025, e arriverà sul mercato nei primi mesi del 2027, una volta completato l'iter autorizzativo. Sarà distribuita da banche e crypto asset service provider (CASP). Attorno alla stablecoin Bancomat costruirà un ecosistema modulare di servizi
, dalla conversione tra euro e stablecoin alla custodia, dai pagamenti tra persone e presso gli esercenti ai pagamenti internazionali, fino alla tesoreria per le imprese e alla tokenizzazione di strumenti finanziari. I primi partner sono Hercle, Young Platform, CheckSig e Conio, mentre l'infrastruttura sulle blockchain pubbliche sarà fornita da Arbitrum, la rete di scaling di Ethereum. L'architettura resterà aperta ad altri operatori e ad altre stablecoin regolamentate ai sensi del MiCAR.
"Abbiamo due differenze principali
. La prima è che le riserve a garanzia della stablecoin rimarranno all'interno del sistema bancario, garantendo più controllo e sicurezza ai cittadini. La seconda è che offriremo alle banche, anche a quelle più piccole, non solo la stablecoin ma un vero e proprio ecosistema, in modo che possano prendere 'as-a-service' tutti i servizi da Bancomat e dai partner senza doverseli costruire in casa", ha aggiunto Burlando.
Il terzo fronte è l'euro digitale. Il 20 novembre
CBI, Bancomat e Nexi
hanno firmato un Memorandum of Understanding per realizzare un'infrastruttura italiana comune
che consentirà a banche e prestatori di servizi di pagamento di gestire il processamento dell'euro digitale e di collegarsi ai futuri servizi dell'Eurosistema. La governance è affidata a una partnership paritetica tra CBI e Bancomat, mentre Nexi sarà partner tecnologico con il supporto di TAS. Al progetto hanno aderito Intesa Sanpaolo
con isybank e Poste Italiane, che metterà a disposizione anche i propri servizi cloud, e Banca Monte dei Paschi di Siena
ha manifestato l'intenzione di aderire. L'emissione dell'euro digitale resta soggetta all'iter legislativo europeo in corso.
"Abbiamo messo insieme tre operatori strategici che avrebbero potuto costruire tre piattaforme diverse, ma non avrebbe avuto senso: abbiamo unito le forze per abbattere i costi per il sistema, ma anche per creare qualcosa di tecnologicamente avanzato
. Siamo il primo Paese a costruire qualcosa del genere, e l'Italia porta molti PSP alle sperimentazioni sull'euro digitale: essendo i primi, potremmo anche supportare qualche altro Paese in Europa con la nostra piattaforma. L'euro digitale è una delle varie incarnazioni dell'euro, insieme alla stablecoin e alla moneta bancaria tradizionale, e Bancomat vuole supportarle tutte e tre", ha dichiarato Burlando.
Il tema dei costi di adeguamento per le banche era stato sollevato in apertura del Salone dal presidente dell'ABI Antonio Patuelli
, che aveva ricordato
come la diffusione dell'euro digitale passerà soprattutto dalle banche e come il disegno di legge di bilancio 2027 non preveda risorse a loro favore per questo scopo. La Vice Direttrice Generale della Banca d'Italia Chiara Scotti aveva invece collegato
l'euro digitale all'obiettivo di un'autonomia strategica europea nei pagamenti, sottolineando che "un euro deve sempre valere un euro, indipendentemente dallo strumento che utilizziamo" e che l'Eurosistema guarda con favore alle iniziative private paneuropee.
"Queste tre azioni di cui abbiamo parlato sono tre pilastri molto importanti, e li abbiamo portati qui al Salone dei Pagamenti perché saranno il nostro focus nel 2027. FlowPay è un tassello fondamentale: stiamo aspettando l'autorizzazione della Banca d'Italia, che arriverà, ne siamo certi, intorno alla fine dell'anno
, e quindi possiamo partire insieme per un 2027 molto ricco", ha concluso Burlando.