(Teleborsa) - Nella riunione della Federal Reserve del 27-28 ottobre
, quando la banca centrale ha lasciato il federal funds rate tra il 3,75% e il 4%
, quasi tutti i funzionari hanno concordato sul fatto che sarà probabilmente necessario aumentare i tassi di interesse "nei mesi a venire" per riportare l'inflazione al target del 2% in tempi brevi
.
E' quanto emerge dai verbali FOMC
pubblicati stasera, specificando che due membri del comitato hanno affermato che un aumento dei tassi di interesse di "oltre 25 punti base" sarebbe giustificato a dicembre
in caso di inflazione sfavorevole.
"Nei mesi a venire
, quasi tutti i partecipanti hanno ritenuto che, in base alle loro previsioni di base sull'inflazione e sul mercato del lavoro, ulteriori interventi volti ad aumentare l'intervallo obiettivo per il tasso sui fondi federali", si legge nel verbale, "sarebbero probabilmente opportuni, al fine di garantire un tempestivo ritorno dell'inflazione all'obiettivo del 2%".
Inoltre, si rileva che alcuni partecipanti
hanno giudicato la decisione
sui tassi di ottobre come una "scelta al limite
".
Tra i funzionari che si sono espressi a favore di un aumento dei tassi
durante la riunione, i verbali mostrano che alcuni hanno affermato che "avrebbero potuto appoggiare il mantenimento del tasso sui fondi federali a condizione che i partecipanti al mercato comprendessero chiaramente che un ulteriore inasprimento della politica monetaria era probabile".
Diversi funzionari favorevoli al mantenimento dei tassi d'interesse invariati
hanno affermato che le aspettative del mercato in merito ad aumenti dei tassi a dicembre e nel 2027 erano "sostanzialmente coerenti" con la loro valutazione della politica più appropriata.
Sulla base dei future sui tassi d'interesse
, gli investitori si aspettano al momento aumenti da 25 punti base a dicembre e gennaio, e un ulteriore aumento entro aprile.