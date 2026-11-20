Fed, Cook sollecita nuovi rialzi dei tassi al più presto

Per la banchiera attendere avrebbe un costo in termini di aumento dell'inflazione e renderebbe necessario intervenire in seguito in modo disordinato

(Teleborsa) - La governatrice della Federal Reserve Lisa Cook, in un discorso sull'economia e la politica monetaria pronunciato in occasione di un evento presso la Banca centrale del Cile, ha sollecitato una stretta monetaria più decisa, evidenziando che l'inflazione è sopra il target del 2% ormao da 67 mesi. A questo proposito, la banchiera ha messo anche in evidenza i rischi legati alla scelta di aspettare ancora.



Parlando dell'economia americana, Cook ha evidenziato che gli shock legati alle guerre in Ucraina e in Iran sono tornate a spingere al rialzo i prezzi energetici e l'inflazione ne 2026. La banchiera si è soffermata anche sul boom infrastrutturale dell’intelligenza artificiale che, con gli oltre 2.000 miliardi di dollari di progetti per i data center, sta sostenendo gli investimenti e contribuisce a rafforzare la crescita dell'economia americana.



Sul fronte della politica monetaria, Cook ha citato il rialzo dei tassi di 25 punti base deciso a settembre, dicendosi scettica sul fatto che quel singolo intervento basterà a frenare l'inflazione. IN occasione della riunione del 28 ottobre, quando il FOMC ha votato per mantenere i tassi fermi, Cook ha espresso voto contrario, poiché già in quell'occasione - ha ricordato - avrebbe preferito un ulteriore aumento di un quarto di punto.



Fra le ragioni principali che Cook ha citato per sostenere la necessità di un nuovo rialzo dei tassi al più presto c'è il rischio di restare indietro e dover ricorrere in futuro ad aumenti più ampi e disordinati per riportare l’inflazione verso il 2%.



Cook ha infine ribadito la sua fiducia nella resilienza del mercato del lavoro e nelle potenzialità delle nuove tecnologie, ma ha avvertito che quei benefici potranno consolidarsi solo ripristinando la stabilità dei prezzi, condizione indispensabile per una crescita sostenibile.

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