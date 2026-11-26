Milano
25-nov
47.249
0,00%
Nasdaq
25-nov
26.047
-0,64%
Dow Jones
25-nov
50.183
+0,33%
Londra
25-nov
10.427
0,00%
Francoforte
25-nov
24.702
0,00%
Giovedì 26 Novembre 2026, ore 09.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: A picco Shanghai, in forte calo del 2,01%
Borsa: A picco Shanghai, in forte calo del 2,01%
L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.476,88 punti
In breve
,
Finanza
26 novembre 2026 - 08.20
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Giornata da dimenticare per Shanghai, che riporta un -2,01% e termina gli scambi a 3.476,88 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Giornata da dimenticare per Shanghai, in forte calo -1,58% alle 04:48
Borsa: Perde molto Shanghai, in calo dell'1,77%
Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dell'1,37%
Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dell'1,08%
Altre notizie
Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dell'1,26%
Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,22%
Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,41%
Borsa: Chiusura negativa per Shanghai, in ribasso dell'1,00%
Borsa: Chiusura negativa per Shanghai, in ribasso dello 0,82%
Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,43%
Guide
Spread BTP-Bund: quali sono i fattori che influenzano il differenziale
Lo spread BTP-Bund misura la differenza tra i rendimenti dei titoli di Stato decennali italiani e tedeschi. Il confronto viene spesso utilizzato per osservare come cambia la valutazione relativa del...
leggi tutto