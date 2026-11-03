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Borsa: Chiusura negativa per Shanghai, in ribasso dello 0,82%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 3.608,1 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Shanghai, in ribasso dello 0,82%
Seduta in calo per Shanghai, che retrocede dello 0,82% e chiude a 3.608,1 punti.
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