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Borsa: Chiusura negativa per Shanghai, in ribasso dell'1,00%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 3.649,18 punti
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Finanza
06 novembre 2026 - 08.20
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Seduta in calo per Shanghai, che retrocede dell'1,00% e chiude a 3.649,18 punti.
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