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Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,41%
L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.587,83 punti
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Finanza
18 novembre 2026 - 08.20
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Shanghai mostra un frazionale ribasso dello 0,41% e archivia la seduta a 3.587,83 punti.
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