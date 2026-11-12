Milano 9:55
52.013 +0,13%
Nasdaq 11-nov
28.374 +2,28%
Dow Jones 11-nov
52.486 +0,49%
Londra 9:55
10.869 +0,31%
26.954 +1,09%

Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,22%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 3.655,83 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,22%
Shanghai porta a casa un calo dello 0,22%, con chiusura a 3.655,83 punti.
Condividi
```