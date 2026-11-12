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/ Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,22%
Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,22%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 3.655,83 punti
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Finanza
12 novembre 2026 - 08.20
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Shanghai porta a casa un calo dello 0,22%, con chiusura a 3.655,83 punti.
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