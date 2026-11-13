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/ Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dell'1,26%
Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dell'1,26%
L'Indice della Borsa di Shanghai archivia la giornata a 3.634,35 punti
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Finanza
13 novembre 2026 - 08.20
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Ribasso per Shanghai, in flessione dell'1,26%, termina le contrattazioni a 3.634,35 punti.
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