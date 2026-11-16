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Carburanti, prezzo medio self benzina cala a 1,958 euro e diesel a 2,208 euro

Economia, Energia
Carburanti, prezzo medio self benzina cala a 1,958 euro e diesel a 2,208 euro
(Teleborsa) - Continua a calare il prezzo dei carburanti sulla rete distributiva italiana, in scia al ridimensionamento del prezzo della materia prima. IN base all'ultimo osservatorio del Mimit, in data odierna - lunedì 16 novembre 2026 - il prezzo medio in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale si è attestato a 1,958 euro/l per la benzina (da 1,959 euro di domenica) e 2,208 euro/l per il gasolio (da 2,209 euro).

Stessa dinamica per i prezzi sulla rete autostradale, dove il prezzo medio self è di 1,992 euro/l per la benzina (da 1,994 euro) e 2,271 euro/l per il gasolio (da 2,273 euro).
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