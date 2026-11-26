Giappone, leading indicator di settembre leggermente rivisto al rialzo a 116,5 punti
Ma resta inferiore ad agosto
(Teleborsa) - Leggermente rivisto al rialzo il leading indicator giapponese che, a settembre, risulta pari a 116,5 punti, rispetto ai 116,4 della stima preliminare, ma in calo rispetto ai 118 punti del mese precedente. Lo rende noto il Cabinet Office del Giappone nella sua lettura definitiva.
Nello stesso periodo l'indice coincidente sulle condizioni attuali viene indicato in rialzo dello 0,7%, come il preliminare, e si attesta a 119,5 punti dai 118,8 di agosto, mentre l'indice differito (lagging index) sulle condizioni future sale a 113,9 punti dai 112,2 punti precedenti.
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