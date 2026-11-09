Milano 15:13
51.232 +2,35%
Nasdaq 6-nov
26.990 +1,35%
Dow Jones 6-nov
51.286 -0,46%
Londra 15:13
10.750 +0,71%
Francoforte 15:12
26.147 +1,26%

Giappone, Leading indicator in settembre

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Giappone, Leading indicator in settembre
Giappone, Leading indicator in settembre pari a 116,4 punti, in calo rispetto al precedente 118 punti (la previsione era 116,7 punti).

(Foto: Sofia Terzoni / Pixabay)
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