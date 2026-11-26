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Leading indicator Giappone in settembre
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26 novembre 2026 - 08.10
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Leading indicator in settembre pari a 116,5 punti
, in calo rispetto al precedente 118 punti (la previsione era 116,4 punti).
(Foto: Ich bin dann mal raus hier / Pixabay)
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