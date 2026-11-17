UK, sussidi disoccupazione ottobre +33.200 unità, tasso disoccupazione settembre flette al 4,6%

(Teleborsa) - Aumentano nel Regno Unito i disoccupati richiedenti un sussidio (claimant count): a ottobre sono risultati in rialzo di 33.200 unità, dopo aver riportato un incremento di 9.800 unità a settembre (rivisto da un preliminare di +30.300). Il dato, pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS), si confronta con l'aumento di 25.400 unità stimato dal consensus.



Scende leggermente il tasso di disoccupazione a settembre, attestatosi al 4,6%, rispetto al 4,7% del mese precedente e previsto dagli analisti.



Nei tre mesi a settembre, l'occupazione ha fatto segnare un aumento di 156 mila unità, dopo l'incremento di 102 mila unità del mese precedente.



Infine, il tasso di crescita dei salari medi, sempre ad settembre, ha rallentato leggermente al +3,5% dal +3,7% escludendo i bonus (+3,6% la stima), mentre, includendo questa componente, si registra un +3,6%, dal +3,8% del mese precedente (rivisto da +3,7%).



(Foto: © Marian Vejcik / 123RF)

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