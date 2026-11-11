‘Vietato tagliare!’: i sindacati della scuola si riuniscono a Roma contro i tagli a docenti e Ata

(Teleborsa) - ‘Vietato tagliare! Più risorse per la scuola’: con questo slogan si è tenuta a Roma una conferenza stampa convocata da CISL scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-Confsal e ANIEF
per sottolineare la ferma opposizione alle disposizioni della legge di bilancio che prevedono il taglio degli organici del personale docente
e ATA
.
“Oggi qui per protestare contro la legge di bilancio che non stanzia 1€ per la scuola. - ha dichiarato Daniela Rosano
, segretario nazionale di Anief - Non c'è niente per chi vive di stipendi e pensioni, ci sono riforme per il settore privato, ma non ci sono le stesse riforme per il settore pubblico e non c'è soprattutto 1€ per la contrattazione del 2025 2027, nonostante l'inflazione stia schizzando alle stelle. Chiediamo quindi più risorse, non tagli come previsto”. Rosato sottolinea che si parla di oltre 7 mila tagli di personale che fanno seguito a un ulteriore ridimensionamento del personale, bisogna “prevedere risorse aggiuntive per l’istruzione, anche avvalendosi dei fondi del PNRR
”.
La conferenza apre ufficialmente una fase di confronto con il Governo
mirata a ottenere la totale cancellazione delle misure di riduzione degli organici. A seguito dell’incontro, inoltre, i sindacati si sono riuniti in un sit-in di protesta nei pressi del Ministero della Funzione Publica.
“Le motivazioni di questo sit-in che si è svolto vicino Montecitorio, ha spiegato Stefano Cavallini,
segretario nazionale di Anief - riguardano esclusivamente la legge di bilancio. Non soltanto per le cose inserite e che non piacciono a noi sindacati dei lavoratori contenuti nella legge di bilancio, ma anche quelle cose che non hanno inserito nella legge di bilancio. Oltre ai tagli di 7000 persone
, di cui 5000 docenti e 2000 ATA, ci sono tutte i fondi che non sono stati stanziati, per esempio, per il rinnovo contrattuale. Noi avevamo chiesto nuove risorse per rendere operativa la carta docente e trasformarla in carta dei servizi con ulteriori stanziamenti e l'estensione anche al personale ATA. Queste e altre cose che abbiamo chiesto non le abbiamo trovate finora all'interno della legge di bilancio, quindi ovviamente siamo stati costretti alla mobilitazione”.
In una nota congiunta rilasciata dai sindacati a seguito della conferenza si legge come ‘l’iniziativa non nasce da motivazioni pregiudiziali, bensì da una valutazione di merito rigorosa rispetto a contenuti della legge di bilancio giudicati inaccettabili. La disponibilità al confronto rivendicata dalle sigle sindacali deve essere reciproca: non si può predicare la volontà di valorizzare maggiormente il lavoro nella scuola e agire poi nella direzione opposta con misure di cui si chiede urgentemente la soppressione’.