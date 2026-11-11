‘Vietato tagliare!’: i sindacati della scuola si riuniscono a Roma contro i tagli a docenti e Ata





(Teleborsa) - ‘Vietato tagliare! Più risorse per la scuola’: con questo slogan si è tenuta a Roma una conferenza stampa convocata daper sottolineare la ferma opposizione alle disposizioni della legge di bilancio che prevedono il taglio degli organici del“Oggi qui per protestare contro la legge di bilancio che non stanzia 1€ per la scuola. - ha dichiarato, segretario nazionale di Anief - Non c'è niente per chi vive di stipendi e pensioni, ci sono riforme per il settore privato, ma non ci sono le stesse riforme per il settore pubblico e non c'è soprattutto 1€ per la contrattazione del 2025 2027, nonostante l'inflazione stia schizzando alle stelle. Chiediamo quindi più risorse, non tagli come previsto”. Rosato sottolinea che si parla di oltre 7 mila tagli di personale che fanno seguito a un ulteriore ridimensionamento del personale, bisogna “prevedere risorse aggiuntive per l’istruzione, anche avvalendosi dei fondi del”.La conferenza apre ufficialmente una fase di confronto con ilmirata a ottenere la totale cancellazione delle misure di riduzione degli organici. A seguito dell’incontro, inoltre, i sindacati si sono riuniti in un sit-in di protesta nei pressi del Ministero della Funzione Publica.“Le motivazioni di questo sit-in che si è svolto vicino Montecitorio, ha spiegatosegretario nazionale di Anief - riguardano esclusivamente la legge di bilancio. Non soltanto per le cose inserite e che non piacciono a noi sindacati dei lavoratori contenuti nella legge di bilancio, ma anche quelle cose che non hanno inserito nella legge di bilancio. Oltre ai tagli di, di cui 5000 docenti e 2000 ATA, ci sono tutte i fondi che non sono stati stanziati, per esempio, per il rinnovo contrattuale. Noi avevamo chiesto nuove risorse per rendere operativa la carta docente e trasformarla in carta dei servizi con ulteriori stanziamenti e l'estensione anche al personale ATA. Queste e altre cose che abbiamo chiesto non le abbiamo trovate finora all'interno della legge di bilancio, quindi ovviamente siamo stati costretti alla mobilitazione”.In una nota congiunta rilasciata dai sindacati a seguito della conferenza si legge come ‘l’iniziativa non nasce da motivazioni pregiudiziali, bensì da una valutazione di merito rigorosa rispetto a contenuti della legge di bilancio giudicati inaccettabili. La disponibilità al confronto rivendicata dalle sigle sindacali deve essere reciproca: non si può predicare la volontà di valorizzare maggiormente il lavoro nella scuola e agire poi nella direzione opposta con misure di cui si chiede urgentemente la soppressione’.