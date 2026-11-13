Manovra, incontro con i Sindacati: governo fa dietrofront su tagli scuola

Meloni: stop misura, ma nessuno rischiava posto

(Teleborsa) - "Durante l'incontro che ha avuto con i sindacati il governo ha confermato ufficialmente che intende togliere la misura che aveva creato malumore particolarmente nel mondo della scuola". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un video sui social.



Manovra, saltano tagli scuola



"Però - prosegue la Premier - siccome i fatti contano più delle polemiche non si trattava di tagli, nessun insegnante avrebbe perso il posto, nessun operatore Ata sarebbe licenziato, la misura che era prevista in manovra cominciava ad adeguare il personale agli studenti effettivi relativamente alle nuove assunzioni, perchè la scuola negli ultimi 10 anni ha perso quasi 800 mila studenti a causa del calo delle nascite".



Meloni: stop misura, ma nessuno rischiava posto



"In ogni caso noi abbiamo deciso di dare un ulteriore segnale di attenzione perchè la scuola è molto più di una voce di bilancio, è il posto dove si decide che nazione saremo tra 20 anni".



La notizia era stata anticipata dai Sindacati al termine dell'incontro. "C'è una buona notizia: i tagli sulla scuola saltano": aveva riferisce il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. "Il governo ha annunciato che ritirerà l'intervento sui tagli alla scuola".



"Abbiamo ribadito al Governo i punti che noi abbiamo apprezzato della della Manovra, ma ci siamo soffermati su quelli che invece riteniamo abbastanza problematici: il primo la rivalutazione delle pensioni, per il quale ci è stato detto che continuano a verificare e che anche attraverso il percorso parlamentare, cercheranno di darci delle risposte". Lo ha detto la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, al termine dell'incontro tra Governo e sindacati sulla Manovra a Palazzo Chigi. "Il tema della Scuola, invece mi pare di cogliere un risultato importante, perchè ci sembra essere risolto come problema - ha aggiunto -. Una richiesta che noi abbiamo fatto e che ci e' sembrata essere stata accolta".



"Sulla questione della Sanità - ha detto la segretaria generale della Cisl - stanno continuando a verificare le disponibilità che si renderanno praticabili e che verranno riversate sulla Sanità". "Stanno approfondendo dei capitoli che loro sanno di poter approfondire - ha aggiunto -, quindi speriamo che anche su questo ci possa essere una risposta positiva".



Cgil conferma sciopero





"E' stato un incontro cortese ma politicamente inutile", ha detto il segretario confederale della Cgil, Christian Ferrari, al termine del confronto tra Governo e sindacati sulla Manovra, confermando lo sciopero del 20 novembre prossimo. "Abbiamo confermato il nostro giudizio fortemente negativo nei confronti di una Manovra che non è minimamente in grado di affrontare l'emergenza economica, sociale e salariale che sta vivendo il nostro paese", ha aggiunto. Una Manovra, che, è fondata, ha proseguito Ferrari, "tranne qualche generica riflessioni in corso, sul binomio austerità e riarmo, che taglia istruzione, che definanzia la Sanità, che fa cassa sulla previdenza, sia col taglio della perequazione che confermando l'aumento dell'età pensionabile. Direi che questo basta e avanza per confermare le ragioni per cui la Cgil ha proclamato lo sciopero generale".

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