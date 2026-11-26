Norse Atlantic, oggi voli sospesi con rischio bancarotta

Urgente individuare una soluzione finanziaria

(Teleborsa) - Norse Atlantic, compagnia low-cost norvegese, ha sospeso tutti i voli odierni in attesa di avere un quadro più chiaro su una possibile soluzione di risanamento finanziario. Tuttavia - si apprende da una nota - il CdA potrebbe presentare istanza di fallimento se non troverà a breve una via percorribile che permetterebbe di salvare la situazione economica della società.



Il tutto in un contesto che resta particolarmente complicato per le compagnie aeree a causa dell'impennata del costo del carburante spinta dalla guerra in Iran.



L'azienda norvegese ha informato oggi di essere in trattativa con gli investitori in merito a una possibile acquisizione che includerebbe una soluzione di finanziamento sebbene non vi sia "alcuna garanzia che verrà trovata una soluzione praticabile".



Ieri, Norse Atlantic aveva anticipato che la propria situazione finanziaria è critica e che "dipende dall'ottenimento di finanziamenti per soddisfare il proprio fabbisogno di liquidità a breve termine e per proseguire le proprie attività", facendo sprofondare il titolo dell'85% alla Borsa di Oslo. Oggi, le azioni tentano la rimonta segnando, al momento, un rialzo intorno al 4% in un contesto di elevata volatilità per le quotazioni della compagnia low-cost norvegese.







(Foto: Mark König on Unsplash )

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