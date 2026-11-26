



(Teleborsa) -, con 259 miliardi di euro transati con carta, mentre l'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano individua 10 megatrend destinati a trasformare il settore nei prossimi dieci anni.In occasione del Salone dei Pagamenti,, ha detto a Teleborsa: "Nei primi sei mesi del 2026 abbiamo registrato 259 miliardi di pagamenti avvenuti con carta, in crescita dell'8,6% rispetto allo stesso periodo del 2025, quando però la crescita era stata del 7,8%. Era una crescita che arrivava da due o tre anni di decelerazione: il mercato era sempre cresciuto, ma in maniera più rallentata. Certamente, che è cresciuta, però ci dimostra che gli italiani continuano a scegliere i pagamenti digitali".I dati sono stati presentati oggi durante il convegno "I pagamenti digitali in Italia nel 2026", plenaria di chiusura del Salone dei Pagamenti. Per l'le previsioni dell'Osservatorio collocano il, con un incremento compreso tra il 7,5% e il 10% rispetto ai 509 miliardi del 2025."Di questi 259 miliardi, 189 sono avvenuti all'interno del negozio e 70 a distanza. Il numero di operazioni è cresciuto molto più velocemente, perché abbiamo registrato un +14,3%, con 6,8 miliardi di pagamenti effettuati con carta, e questo porta lo scontrino medio a scendere ulteriormente. Abbiamo registrato unocome Osservatorio Innovative Payments. Tra le componenti più dinamiche ci sono certamente i pagamenti più innovativi, quindi i pagamenti con smartphone e oggetti indossabili, che nel negozio sono cresciuti del 40,7%, superando i 41,6 miliardi di euro", ha spiegato Asaro.I pagamenti a distanza, o Card Not Present, rappresentano il 27,1% del valore complessivo, una quota superiore al 26,5% registrato sull'intero 2025. Gli incassi dei negozi fisici italiani tramite carte raggiungono 205 miliardi di euro: ai 189 miliardi di pagamenti in presenza delle carte italiane si aggiunge un saldo positivo di circa 16 miliardi tra i 22 miliardi transati dalle carte estere nei negozi italiani e i 6 miliardi spesi all'estero. Lecon carta nei negozi italiani.Sul contactless, Asaro ha dichiarato: "Il, che sia con la carta fisica o, come abbiamo detto, con smartphone e oggetti indossabili. È un gesto che ormai è entrato nelle abitudini e nella quotidianità degli italiani". Nel semestre i pagamenti contactless raggiungono 163 miliardi di euro, in aumento del 9,1%, con circa 4,8 miliardi di operazioni, in crescita del 14,3%.Il Buy Now Pay Later raggiunge nel semestre un transato di 5,9 miliardi di euro, in crescita del 39%, alla vigilia dell'entrata in vigore della seconda Consumer Credit Directive. I, con uno scontrino medio di circa 253 euro: circa 220 euro online e 770 euro nei negozi fisici.Accanto ai dati del semestre, l'Osservatorio ha presentato le prime evidenze di un', nell'ambito del Center for Digital Envisioning degli Osservatori Digital Innovation. Il lavoro proseguirà in vista del convegno conclusivo dell'Osservatorio, previsto a marzo, con la costruzione di scenari sul futuro dei pagamenti digitali."Abbiamo identificato 10 megatrend che potrebbero cambiare il futuro dei pagamenti, ma il discorso principale è chedi quello che già conosciamo, ma stanno cambiando tante cose contemporaneamente. In primis l'interfaccia: il digital wallet potrà diventare il nuovo punto d'accesso per pagamenti, documenti e servizi e sostituire per intero il nostro portafoglio attuale, integrando anche identità digitale e biometria", ha spiegato Asaro.: in particolare l'agente di intelligenza artificiale sta sostituendo in alcuni casi l'essere umano, quindi in futuro l'atto del pagamento potrà non essere più solo una prerogativa nostra, ma ci saranno macchine che potranno valutare, scegliere, pagare e gestire il pagamento in toto per noi. Questo apre a scenari prima impensabili, con macchine che effettueranno pagamenti tra di loro in completa autonomia, ovviamente con i parametri e i permessi che abbiamo impostato in precedenza", ha aggiunto Asaro."Infine c'è il tipo di moneta: stiamo vedendo tante novità, dalle stablecoin alle criptovalute, dall'euro digitale alla tokenizzazione, e parallelamente nuovi binari, quindi i pagamenti istantanei e tutti quei binari alternativi alle carte che puntano a un ecosistema più globale e più interoperabile tra i diversi sistemi. Stiamo andando verso un futuro in cui cambieranno molte cose:", ha concluso Asaro.