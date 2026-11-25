Pagamenti, ABI: carte al 64% delle transazioni. Ma gli italiani temono una società senza contante

L'indagine al Salone dei Pagamenti

(Teleborsa) - La digitalizzazione dei pagamenti è ormai una tendenza consolidata in Italia, anche se con intensità diverse tra le generazioni. Le carte sono lo strumento più utilizzato, con il 64% delle transazioni, mentre il contante si ferma al 28%. È quanto emerge dall'indagine di ABI Lab, realizzata con Ipsos Doxa nell'ambito dell'Osservatorio Digital Banking e presentata al Salone dei Pagamenti 2026, in corso a Milano fino a domani.



La ricerca analizza le abitudini di pagamento di quattro generazioni: Gen Z (18-30 anni), Millennials (31-45 anni), Gen X (46-59 anni) e Boomers (60-74 anni). Per le banche, sottolinea l'ABI, comprendere le abitudini digitali della clientela è un elemento centrale delle strategie e dei programmi di investimento.



La Gen Z è la generazione più orientata al digitale: il 62% utilizza i wallet digitali, le applicazioni che consentono di pagare con lo smartphone o altri dispositivi, la quota più alta tra le fasce analizzate. I Millennials sono invece i più propensi a sperimentare e combinare strumenti diversi, con una media di 6,2 modalità di pagamento, il valore più elevato del campione. La Gen X mostra un approccio equilibrato tra innovazione e abitudini consolidate, mentre i Boomers attribuiscono al contante un peso leggermente superiore nel mix dei pagamenti e sono più prudenti verso le nuove soluzioni.



Alcuni comportamenti accomunano tutte le generazioni. L'88% degli intervistati effettua bonifici online e, tra questi, oltre la metà indica l'app bancaria come modalità preferita, per semplicità, rapidità e immediatezza d'uso.



Nella transizione verso il digitale restano però alcune ambivalenze. Il 69% degli intervistati ritiene che il contante sia destinato progressivamente a scomparire, ma il 66% guarda con apprensione all'ipotesi di una società completamente cashless. Un dato che, secondo l'ABI, conferma l'importanza di preservare una pluralità di strumenti e modalità di pagamento, capace di rispondere alle diverse esigenze dei cittadini.

Condividi

```