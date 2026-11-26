(Teleborsa) -

Il marketplace cinese Temu si è impegnato ad allineare molte delle sue pratiche commerciali alla normativa dell'UE in materia di tutela dei consumatori, a seguito di un'azione coordinata di Bruxelles e ella della rete di Cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC) che ha accettato i gli impegni assunti.



Tali impegni una serie di pratiche commerciali che inducono in errore i consumatori o influenzano indebitamente le loro decisioni di acquisto, tra cui sconti e recensioni false, pressing sulle vendite, politiche di gamification, informazioni mancanti e fuorvianti e altre altre pratiche scorrette.



L'azione della rete dei consumatori è stata guidata dalle autorità nazionali competenti in Belgio, Germania e Irlanda, sotto il coordinamento della Commissione europea.



Gli impegni assunti da Temu includono: assistenza clienti più chiara e accessibili, politiche di ritiri, resi e rimborsi più facili, compreso il rimborsi entro 14 giorni e la fornitura di un modulo di recesso in tutte le lingue ufficiali dell'UE, recensioni più affidabili e trasparenti ed una migliore protezione contro le recensioni false. Temu si è inoltre impegnata a fornire informazioni più chiare sui prezzi, compresa una chiara distinzione tra sconti effettivi e semplici confronti del prezzo con un prezzo di riferimento generale ed a mostrare chiaramente tutte le tasse e le commissioni applicabili prima del check-out. Giro di vite anche alle pratiche di pressing sulle vendite, come quando un prodotto viene definito "quasi sold out" per indurre i consumatori ad effettuare l'acquisto velocemente. Fra gli impegni anche un check-out più chiaro grazie al pulsante di conferma "ordine e pagamento" in tutte le lingue parlate in UE.

Le autorità nazionali per la tutela dei consumatori monitoreranno ora da vicino il rispetto da parte di Temu dei suoi impegni, che dovrebbero applicarsi in tutta l'UE. Se Temu non si conforma, potrebbe incorrere in sanzioni pecuniarie fino al 4% o più del fatturato annuo.