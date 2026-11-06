USA, Università del Michigan: fiducia consumatori attesa in aumento a novembre

Indice visto in aumento a 51 punti da 48

(Teleborsa) - Attesa in miglioramento la fiducia dei consumatori americani a novembre. Secondo i dati preliminari dell'Università del Michigan, il sentiment dei consumatori è stimato in aumento a 51 punti rispetto ai 48 punti del mese di ottobre e ai 48,1 attesi dagli analisti.



Nello stesso periodo l'indice sulla situazione presente è cresciuto a 51 punti da 46,7 (attese per 48 punti), mentre l'indice sulle attese è salito a 50,9 punti dai 48,8 precedenti (attese a 49,5 punti).

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