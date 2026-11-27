Collocamento mirato, appello dei commercialisti per aggiornare la Legge 68/1999

(Teleborsa) - A oltre ventisette anni dalla sua approvazione, la Legge 68 del 1999 sul collocamento mirato necessita di un aggiornamento che tenga conto delle trasformazioni del mercato del lavoro e delle nuove prospettive dell’inclusione sociale. È quanto emerso dal convegno "La Legge 68/1999 e il collocamento mirato: tra obblighi, inserimento lavorativo ed inclusione sociale", promosso dalla Commissione di studio Lavoro e Politiche attive dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, presieduto da Matteo De Lise.



L’incontro ha riunito rappresentanti delle istituzioni, dell’Inps, delle professioni e del mondo della cooperazione sociale per fare il punto sui risultati raggiunti, sulle criticità ancora irrisolte e sulle novità introdotte dalla riforma della disabilità.



Ad aprire il confronto è stato Maurizio Turrà, consigliere delegato alla Commissione Lavoro e Politiche attive dell’ODCEC di Napoli, che ha sottolineato il ruolo crescente della categoria professionale: "Le normative devono adeguarsi ai tempi che cambiano e alle situazioni che evolvono. Il nuovo regolamento dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ha introdotto importanti competenze in materia giuslavoristica. L’area lavoro rappresenta quindi un settore fondamentale per i professionisti, destinato a essere ulteriormente sviluppato nei prossimi anni".



Ad illustrare il nuovo quadro normativo è stato Filippo Bonanni, direttore centrale Salute e Prestazioni di Disabilità dell’INPS: "Il Decreto legislativo 62 del 2024 ha cambiato profondamente il paradigma nei confronti delle persone con disabilità. Dopo una sperimentazione che ha interessato 60 province italiane, dal 1° gennaio 2027 la riforma entrerà a regime su tutto il territorio nazionale, compresa Napoli, e l’INPS diventerà l’unico soggetto accertatore della condizione di disabilità. Una delle principali novità è il progetto di vita, un percorso personalizzato che coinvolge istituzioni e servizi territoriali per accompagnare la persona anche nell’inserimento professionale. La Legge 68, che per il momento non è stata modificata dalla riforma, andrebbe assolutamente rivista, ma questi nuovi strumenti potranno già favorire l’accesso al lavoro e il miglioramento delle condizioni occupazionali".



Sul divario tra gli obiettivi della normativa e la sua concreta applicazione si è soffermata Patrizia Sannino, presidente regionale dell’ANMIL Campania: "In questi anni sono stati certamente raggiunti dei risultati, ma la legge non ha ancora espresso pienamente la propria efficacia. Restano troppi ostacoli, non soltanto organizzativi e burocratici, ma soprattutto culturali. Dobbiamo ancora abbattere quella barriera che porta a considerare la persona con disabilità come un peso anziché come un’opportunità".



Gli aspetti sanzionatori e le responsabilità connesse al mancato rispetto degli obblighi di assunzione sono stati affrontati da Giuseppe Fontanarosa, avvocato giuslavorista e socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani: "Questa legge deve essere rivista perché non risponde più pienamente alle esigenze dell’attuale mercato del lavoro. Il tema fondamentale, soprattutto in caso di opposizione ai verbali ispettivi, è verificare l’effettiva responsabilità del datore di lavoro. Non siamo di fronte a un mero adempimento burocratico, ma a un sistema finalizzato all’inclusione. Occorre quindi accertare se il mancato rispetto della norma sia imputabile all’impresa oppure all’ente preposto al collocamento della persona con disabilità".



Sulle ricadute operative della riforma è intervenuto Roberto Bafundi, direttore del Coordinamento metropolitano INPS di Napoli: "Dal prossimo gennaio, con l’avvio della riforma anche a Napoli, le visite saranno effettuate direttamente presso le nostre sedi medico-legali. Per favorire una reale inclusione lavorativa è fondamentale mettere in relazione le competenze e le capacità delle persone con disabilità con le esigenze delle aziende. L’obiettivo è trovare un punto d’incontro tra le legittime aspettative degli imprenditori e quelle di chi desidera entrare nel mondo del lavoro e sentirsi pienamente incluso".



Secondo Giuseppe Di Meglio, vicepresidente della Commissione Lavoro e Politiche attive dell’ODCEC di Napoli, la normativa rappresenta anche un’opportunità per il sistema produttivo: "La Legge 68 del 1999 ha segnato una vera rivoluzione, superando una logica meramente assistenzialistica. Le imprese non devono considerare il collocamento mirato come un ostacolo o un onere, ma come un’opportunità per inserire persone motivate, desiderose di apprendere e capaci di apportare valore aggiunto all’organizzazione. Un ruolo importante è svolto anche dalle cooperative sociali, che offrono percorsi non soltanto lavorativi, ma anche formativi".



Proprio sul contributo della cooperazione si è concentrato Giovanni Tagliaferri, vicepresidente di Confcooperative Campania e dirigente nazionale di Federsolidarietà Confcooperative: "L’inclusione sociale è nel DNA delle nostre cooperative, in particolare di quelle di tipo B, impegnate nell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Occorre valorizzare maggiormente queste esperienze, perché essere impresa perseguendo finalità sociali comporta sfide complesse. Come Confcooperative siamo impegnati anche sul fronte dell’applicazione del contratto delle cooperative sociali, per riconoscere il valore del lavoro e dell’impegno sociale del settore".



Il convegno, inserito nel calendario delle iniziative promosse dall’Odcec di Napoli nell’anno del suo doppio anniversario, gli 80 anni dall’istituzione dell’Ordine (1946–2026) e i 120 anni dalla nascita della professione (1906–2026), ha messo al centro la necessità di rafforzare il coordinamento tra istituzioni, imprese, professionisti e Terzo settore. Un confronto multidisciplinare che ha evidenziato come l’efficacia del collocamento mirato non possa essere misurata soltanto attraverso il rispetto degli obblighi di assunzione, ma debba tradursi in opportunità occupazionali concrete, percorsi di crescita professionale e piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita economica e sociale.





Condividi

```