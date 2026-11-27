Decreto Scuola, da libri digitali a limite studenti stranieri: novità e reazioni

(Teleborsa) - Via libera dell'Aula della Camera al decreto scuola. Sul provvedimento il governo aveva posto la fiducia. Sul tema degli ebook, su cui si è consumato uno strappo nel centrodestra al Senato - con FI contro e FdI a favore - la maggioranza si è ricompattata a Montecitorio.



Libri in formato digitale



Il decreto scuola introduce l'obbligo per gli editori di rendere disponibile una versione digitale dei libri di testo scolastici e universitari a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto alla corrispondente edizione cartacea. Gli ebook dovranno essere scaricabili su un massimo di tre dispositiv



Il limite del 40% per gli studenti stranieri





Tra le principali novità anche il tetto del 30% per gli studenti stranieri. A partire dall'anno scolastico 2027/2028, nelle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, gli studenti con cittadinanza non italiana, che rispondono a determinati requisiti, non potranno superare il 30% del totale.



Per la scuola primaria il limite si applica agli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia.



Per le scuole medie e superiori il tetto riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo almeno tre anni scolastici nel sistema nazionale di istruzione.



Corsi di italiano per genitori stranieri



Previste anche nuove disposizioni per le famiglie straniere con difficoltà nella comunicazione in italiano. Nello specifico, qualora le barriere linguistiche dei genitori stranieri rappresentino un ostacolo al dialogo con la scuola, gli istituti dovranno segnalare la situazione ai servizi sociali territorialmente competenti che - dopo aver vagliato la situazione - disporranno un percorso gratuito di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (Cpia).





Valditara: "ok passo decisivo, promuove vera integrazione"



"Massima soddisfazione per l'approvazione definitiva del decreto Scuola. Con questo provvedimento diamo risposte concrete alle famiglie italiane e rafforziamo il diritto al successo formativo di ogni studente. Garantiamo maggiori tutele agli alunni con disabilità e supportiamo le loro famiglie, stanziamo ulteriori risorse per l'acquisto dei libri di testo, valorizziamo il personale scolastico e rifinanziamo la figura del docente tutor. Promuoviamo una vera integrazione degli studenti stranieri, fondata sulla conoscenza della lingua italiana e sull'osservanza delle regole comuni". Lo dichiara il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, commentando il via libera al testo.



Schlein: "Pessimo, non servono tetti per cacciare studenti stranieri"





Di parere opposto la segretaria del Pd Elly Schlein per la quale "Si è votato un pessimo decreto sulla scuola. Alla scuola non servono tetti per cacciare i bambini stranieri, servono tetti che non cadano sulle teste degli alunni, e quindi un grande investimento sull'edilizia scolastica. Servono tetti in cui non passi la pioggia quando piove. Serve un grande investimento sul personale, perché questo governo in questa manovra ha proposto altri tagli, a parole hanno detto che li avrebbero cancellati e noi aspettiamo i fatti", dice a margine di un evento della Cgil.



Aie: "Su libri di testo digitali resta immutata la nostra profonda contrarietà"



"Prendiamo atto dell'esito del confronto parlamentare e apprezziamo gli sforzi compiuti per mitigare l'impatto della norma. Resta tuttavia immutata la nostra profonda contrarietà a una misura che non comporta reali benefici economici alle famiglie e agli studenti ma pone a carico dell'editoria educativa e accademica l'onere di una politica di sostegno che dovrebbe essere responsabilità pubblica. Una norma non coerente con i risultati di innumerevoli ricerche scientifiche internazionali, che interviene sul diritto d'autore, prestando il fianco alla pirateria, che altera il valore economico dell'opera, mette a rischio la sostenibilità e i posti di lavoro delle imprese e finisce per svilire il valore culturale dei libri nel percorso di formazione". Così il presidente dell'Associazione Italiana Editori (Aie), Innocenzo Cipolletta

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