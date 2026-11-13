Scuola, le proposte di Anief e Cisal sulla legge di bilancio

L’emergenza scuola non riguarda soltanto i tagli, che sono solo l’epilogo di quello che il settore vale per questo Paese. A dirlo, presidentee segretario confederale di, parlando margine dell’incontro tra sindacati e Governo che si è tenuto a Palazzo Chigi sullaL’emergenza scuola è una cosa che Anief ha già fatto presente al ministro. Pacifico spiega come ogni anno ci siano più di 18mila alunni con una certificazione di disabilità che avrebbero bisogno di insegnanti di sostegno con una assunzione di ruolo e non precari.Sulla scuola inoltre ci sono i fari accesi dell: ci sono procedure di infrazione e una sentenza della Corte di Giustizia Europea sull’abuso di contratti a termine e sulla disparità tra personale di ruolo e personale precario. “Questi sono gli argomenti di cui abbiamo urgenza di affrontare” con il Governo. “Il tema scuola è oggi al centro del nostro Paese e, infatti, nei giorni scorsi c’è stata anche una mobilitazione da parte dei sindacati”, spiega il presidente di Anief. “Il nostro non è solo un no ai tagli, ma chiediamo risorse per rilanciare il Paese, perchè la scuola è parte del nostro Paese”.Inoltre, sottolinea Pacifico, un altro problema della scuola è anche il fatto che risulta la più vecchia al mondo. “Abbiamo insegnanti della primaria la cui media di età è di 59 anni”. Sono più diche Anief ha presentato durante l’audizione in bilancio, “speriamo che la politica faccia le scelte giuste per una società migliore che parte proprio dalla scuola”.