Stop ai tagli al personale della scuola con la Manovra. Sindacati sul piede di guerra

"Stop ai tagli alla scuola. Vietato tagliare
. È questo il grido di protesta che unisce oggi ANIEF, Cisl, Snals e Will Scuola
. I sindacati scendono infatti sul piede di guerra contro la nuova legge di bilancio
, lanciando una mobilitazione nazionale.Eliminare migliaia di posti tra docenti e personale ATA è un errore gravissimo
. Significa mettere a rischio la qualità della didattica, il diritto allo studio e il funzionamento stesso dei nostri istituti". Lo ha dichiarato Giovanni Portuesi, segretario generale Anief.
"Rispondere al calo demografico riducendo il personale è la strada sbagliata. La denatalità va sfruttata invece per aumentare il tempo scuola e personalizzare l'insegnamento
, non certo per fare cassa sulla pelle dei lavoratori e degli studenti.
Per questo la mobilitazione parte subito con due appuntamenti cruciali. Mercoledì 11 novembre a Roma, alle ore 11:00,
la conferenza stampa all'Hotel Nazionale e, dalle 14 alle 17,
il sit-in di protesta in piazza Vidoni. Lunedì 16 novembre,
una grande assemblea sindacale online in orario di servizio, con i leader nazionali in diretta streaming per tutto il personale scolastico d'Italia.
La disponibilità al confronto con il governo c'è, ma serve responsabilità reciproca
. Chiediamo l'immediata cancellazione dei tagli. Le risorse umane della scuola non si toccano
", conclude Portuesi.
"