Stop ai tagli al personale della scuola con la Manovra. Sindacati sul piede di guerra

. È questo il grido di protesta che unisce oggi. I sindacati scendono infatti sul piede di guerra, lanciando una mobilitazione nazionale.. Significa mettere a rischio la qualità della didattica, il diritto allo studio e il funzionamento stesso dei nostri istituti". Lo ha dichiarato"Rispondere al calo demografico riducendo il personale è la strada sbagliata., non certo per fare cassa sulla pelle dei lavoratori e degli studenti.Per questo la mobilitazione parte subito con due appuntamenti cruciali.la conferenza stampa all'Hotel Nazionale e,il sit-in di protesta in piazza Vidoni.una grande assemblea sindacale online in orario di servizio, con i leader nazionali in diretta streaming per tutto il personale scolastico d'Italia.La disponibilità al confronto con il governo c'è, ma. Chiediamo l", conclude Portuesi.