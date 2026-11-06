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Stop ai tagli al personale della scuola con la Manovra. Sindacati sul piede di guerra

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"Stop ai tagli alla scuola. Vietato tagliare. È questo il grido di protesta che unisce oggi ANIEF, Cisl, Snals e Will Scuola. I sindacati scendono infatti sul piede di guerra contro la nuova legge di bilancio, lanciando una mobilitazione nazionale.

Eliminare migliaia di posti tra docenti e personale ATA è un errore gravissimo. Significa mettere a rischio la qualità della didattica, il diritto allo studio e il funzionamento stesso dei nostri istituti". Lo ha dichiarato Giovanni Portuesi, segretario generale Anief.

"Rispondere al calo demografico riducendo il personale è la strada sbagliata. La denatalità va sfruttata invece per aumentare il tempo scuola e personalizzare l'insegnamento, non certo per fare cassa sulla pelle dei lavoratori e degli studenti.

Per questo la mobilitazione parte subito con due appuntamenti cruciali. Mercoledì 11 novembre a Roma, alle ore 11:00, la conferenza stampa all'Hotel Nazionale e, dalle 14 alle 17, il sit-in di protesta in piazza Vidoni. Lunedì 16 novembre, una grande assemblea sindacale online in orario di servizio, con i leader nazionali in diretta streaming per tutto il personale scolastico d'Italia.

La disponibilità al confronto con il governo c'è, ma serve responsabilità reciproca. Chiediamo l'immediata cancellazione dei tagli. Le risorse umane della scuola non si toccano", conclude Portuesi.



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