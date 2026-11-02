Scuola, Anief ricorda quando è possibile lasciare la supplenza assegnata da Graduatoria d'Istituto

"Con l’ordinanza ministeriale numero 27 del 2026, che regolamenta le supplenze da GPS e da graduatorie d’istituto, arriva un’importante novità sulla possibilità di lasciare una supplenza già ottenuta da graduatoria d’istituto.
La novità è contenuta nell’articolo 15, comma 3, dell’ordinanza
e prevede che il candidato che ha accettato una supplenza da graduatoria d’istituto o anche tramite interpello possa mantenerla senza alcuna penalizzazione, anche nel caso in cui gli venga successivamente assegnata una supplenza da GPS, ma esclusivamente se quest’ultima è una supplenza breve e saltuaria". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.
"Non sarà quindi più possibile lasciare una supplenza da graduatoria d’istituto già conferita fino al 30 giugno per accettarne successivamente una da GPS.
Si tratta di una novità introdotta per garantire la continuità didattica,
ma che è importante conoscere. Anche chi ha risposto a un interpello e ha già ottenuto un contratto fino al 30 giugno non potrà quindi lasciarlo senza incorrere nelle sanzioni previste dall’articolo 15.
Sul sito ANIEF è possibile trovare le sedi
della propria provincia e richiedere consulenza anche su questo argomento", conclude Cozzetto.(Foto: Chiara Cozzetto, Segretario Generale Anief)
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