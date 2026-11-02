Scuola, Anief ricorda quando è possibile lasciare la supplenza assegnata da Graduatoria d'Istituto

"Con l’ordinanza ministeriale numero 27 del 2026, che regolamenta le supplenze da GPS e da graduatorie d’istituto, arriva un’importante novità sullaLa novità è contenuta nell’e prevede che il candidato che ha accettato una supplenza da graduatoria d’istituto o anche tramite interpello possa mantenerla senza alcuna penalizzazione, anche nel caso in cui gli venga successivamente assegnata una supplenza da GPS, ma esclusivamente se quest’ultima è una supplenza breve e saltuaria". Lo ha dichiarato"Non sarà quindi più possibile lasciare una supplenza da graduatoria d’istitutoSi tratta di una novità introdotta perma che è importante conoscere. Anche chi ha risposto a un interpello e ha già ottenuto un contratto fino al 30 giugno non potrà quindi lasciarlo senza incorrere nelle sanzioni previste dall’articolo 15.Suldella propria provincia e richiedere consulenza anche su questo argomento", conclude Cozzetto.