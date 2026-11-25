"E' imminente la pubblicazione del decreto di ministeriale
che effettua l'aggiornamento
annuale delle graduatorie ad esaurimento
di vigenza biennale". E' quanto annuncia Chiara Cozzetto
, Segretaria generale dell'Anief
, segnalando che il decreto è in via di publbicazione.
"Ricordiamo le graduatorie di inserimento ex permanenti sono chiuse a nuovi inserimenti, - sottolinea la sindacalista - ma chi è inserito all'interno delle GAE può aggiornare
l'eventuale conseguimento del titolo di specializzazione 'sostegno'
per inserirsi negli elenchi GAE degli specializzati sostegno. Può anche dichiarare di essere iscritto a un percorso e di avere intenzione di iscriversi e, quindi, inserirsi con riserva per conseguire il titolo entro il 30 giugno del 202
. Può anche inserire l'eventuale acquisizione del diritto alla riserva del posto
per la legge 68/99".
"Il decreto è in via di pubblicazione. Siamo in attesa. Ci sarà un iter burocratico e poi sarà pubblicato. www.anief.org il nostro sito per ricevere consulenza anche su questo argomento", conclude.
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