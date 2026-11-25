"E' imminente la pubblicazione delche effettuaannuale delledi vigenza biennale". E' quanto annuncia, Segretaria generale dell', segnalando che il decreto è in via di publbicazione."Ricordiamo le graduatorie di inserimento ex permanenti sono chiuse a nuovi inserimenti, - sottolinea la sindacalista - mal'eventuale conseguimento delper inserirsi negli elenchi GAE degli specializzati sostegno. Può anche dichiarare di essere iscritto a un percorso e di avere intenzione di iscriversi e, quindi,. Può anche inserire l'eventualeper la legge 68/99"."Il decreto è in via di pubblicazione. Siamo in attesa. Ci sarà un iter burocratico e poi sarà pubblicato. www.anief.org il nostro sito per ricevere consulenza anche su questo argomento", conclude.