Turismo, nel terzo trimestre presenze in crescita del 3%. Trainano gli stranieri

L'extra-alberghiero cresce due volte e mezzo più degli hotel

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre del 2026 gli esercizi ricettivi italiani hanno registrato oltre 60,4 milioni di arrivi e 249 milioni di presenze, cioè di notti trascorse dai clienti. Lo rileva l'Istat. Rispetto allo stesso periodo del 2025, gli arrivi sono in lieve calo, dello 0,5%, mentre le presenze crescono del 3%. Gli ospiti si fermano quindi più a lungo: la permanenza media è di 4,12 notti per arrivo.



A sostenere la crescita è esclusivamente la componente straniera, che rappresenta il 55,3% del totale delle presenze. I pernottamenti dei turisti esteri aumentano del 6,4% su base annua, a quasi 137,7 milioni, con arrivi in rialzo dell'1,5%. La clientela italiana registra invece un calo dell'1% nelle presenze, a 111,3 milioni, e del 3,2% negli arrivi. Gli italiani restano comunque più a lungo, con 4,43 notti in media contro le 3,89 degli stranieri.



Nell'analisi mensile, settembre è il mese con la crescita più marcata delle presenze, pari al 4,4%, seguito da agosto con il 3,3% e luglio con l'1,7%. Agosto resta comunque il mese di punta, con il 39,7% dei pernottamenti del trimestre.



Hotel ed extra-alberghiero



Il comparto alberghiero ha accolto 33,4 milioni di arrivi e quasi 118,5 milioni di presenze. Il settore extra-alberghiero, che comprende tra l'altro gli affitti brevi, campeggi, agriturismi e bed and breakfast, ha registrato poco meno di 27,1 milioni di arrivi e oltre 130,5 milioni di presenze. Questo segmento assorbe così più della metà dei pernottamenti complessivi, quota che sale al 54,9% ad agosto. L'Istat lo collega alla diffusione degli alloggi privati in locazione turistica.



Entrambi i comparti crescono, ma con ritmi diversi. Le presenze nell'extra-alberghiero aumentano del 4,2%, oltre due volte e mezzo l'1,7% degli hotel. Negli alberghi gli arrivi calano del 3,1%, mentre nelle strutture extra-alberghiere salgono del 2,9%.



Anche qui il motore è la domanda estera. Nell'extra-alberghiero le presenze straniere crescono del 7,3%, mentre quelle italiane restano sostanzialmente stabili, con un +0,1%. Negli hotel, ai pernottamenti esteri in aumento del 5,3% si contrappone una flessione del 2% della clientela nazionale.

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