Latina, UniCredit a confronto sul passaggio generazionale delle imprese

Oltre 130 milioni di euro di credito nel territorio pontino e focus sulle sfide della successione aziendale

(Teleborsa) - Il futuro delle imprese familiari passa dalla capacità di programmare per tempo il ricambio generazionale, preservando competenze, valori e relazioni costruite nel corso degli anni e accompagnando allo stesso tempo innovazione e crescita. È questo il messaggio emerso dal Comitato Territoriale promosso da UniCredit, in collaborazione con Unindustria, presso l’azienda vitivinicola Casale del Giglio e dedicato al tema "Passaggio generazionale e continuità d'impresa: strumenti finanziari, governance e pianificazione per accompagnare il futuro delle imprese familiari".



L'iniziativa ha riunito imprenditori, professionisti e rappresentanti del mondo economico del territorio per approfondire una delle principali sfide che interessano il tessuto produttivo italiano, composto in larga parte da imprese familiari chiamate a gestire il delicato passaggio tra generazioni e a prepararsi ai cambiamenti imposti dai mercati e dall'evoluzione tecnologica.



Ad aprire i lavori sono stati Marianna Plafoni, Regional Manager Centro Italia di UniCredit, e Lorenzo Civerchia, Presidente Piccola Industria Latina di Unindustria. Nel suo intervento Plafoni ha sottolineato come il passaggio generazionale non possa essere improvvisato ma richieda visione, pianificazione e competenze adeguate, rappresentando una leva strategica per assicurare continuità e sviluppo alle imprese del territorio.



Nel corso dell'incontro UniCredit ha ricordato il proprio impegno a sostegno dell'economia della Region Centro, dove opera con 353 filiali, oltre 2.700 dipendenti e più di 1,1 milioni di clienti. Dall'inizio dell'anno la banca ha erogato circa 700 milioni di euro tra mutui e credito al consumo alle famiglie e oltre 2,2 miliardi di euro di nuovi finanziamenti alle PMI.



Particolarmente significativo il contributo fornito alla provincia di Latina, dove UniCredit è presente con 20 filiali e oltre 74 mila clienti. Da inizio anno sono stati erogati sul territorio oltre 136 milioni di euro di nuovo credito, di cui 86 milioni alle imprese, accompagnando investimenti, processi di innovazione, internazionalizzazione e percorsi di crescita aziendale.



Gli aspetti giuridici, fiscali e patrimoniali del passaggio generazionale sono stati approfonditi da Samantha Iannello di UniCredit Cordusio Fiduciaria, mentre il professor Antonio Isabella di Humans – La Scuola di Sermoneta ha affrontato le implicazioni organizzative e relazionali che caratterizzano il trasferimento della leadership tra generazioni diverse. La successiva tavola rotonda ha consentito ad alcuni imprenditori del territorio di raccontare esperienze e buone pratiche maturate nei rispettivi percorsi di successione aziendale, hanno partecipato: Antonio Santarelli di Casale del Giglio, Monica Diaz Gonzales Olivetti di Europack Srl, Davide Campoli dell’ Azienda Agricola Davide Campoli, Roberto Tursini di Distruzione Documenti Srl e Presidente Piccola Industria Unindustria Aprilia. Le conclusioni sono state affidate a Cristiano Dionisi, Presidente Piccola Industria Unindustria, e Marianna Plafoni, Regional Manager Centro Italia di UniCredit.



"Parlare di passaggio generazionale significa parlare di futuro. Significa interrogarsi su come preservare il patrimonio di competenze, valori e relazioni costruito in anni di lavoro, accompagnando al tempo stesso il cambiamento e l'innovazione necessari per affrontare le sfide dei prossimi anni. Come banca siamo quotidianamente al fianco delle imprese in questi percorsi e conosciamo bene quanto il ricambio generazionale richieda visione, programmazione, dialogo e il supporto delle giuste competenze", ha dichiarato Marianna Plafoni, Regional Manager Centro Italia di UniCredit.



Per Tiziana Vona, Presidente di Unindustria Latina: "Riteniamo fondamentale condividere con l’istituto di credito importanti asset strategici, come quelli che riguardano gli aspetti finanziari, oppure quelli legati a percorsi formativi come quello di oggi, che hanno lo scopo di rafforzare le competenze, affinché le nostre aziende siano sempre più pronte ad affrontare un delicato momento come il passaggio generazionale".



L'iniziativa si inserisce nel percorso dei Comitati Territoriali di UniCredit, tavoli permanenti di ascolto e confronto attraverso i quali la banca promuove il dialogo tra imprese, associazioni, istituzioni e comunità locali per sostenere la competitività del tessuto produttivo e lo sviluppo dei territori.

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