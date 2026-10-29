Agrifood, a Parma il B2B promosso da UniCredit

per accompagnare crescita imprese su mercati internazionali

(Teleborsa) - Favorire l'accesso a nuovi mercati, creare occasioni di business e valorizzare le eccellenze dell'agroalimentare Made in Italy: con questi obiettivi Unicredit ha promosso a Parma un incontro B2B dedicato alle imprese del settore Agrifood, organizzato nell'ambito di Italian EXPerience, il programma della banca pensato per supportare la crescita internazionale delle principali filiere produttive nazionali.







L'evento ha visto la partecipazione di 7 buyer provenienti da Danimarca, Polonia e Repubblica Ceca e di una sessantina di imprese del territorio - più in dettaglio, di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena -, protagoniste di una giornata di incontri mirati, volti a favorire lo sviluppo di relazioni commerciali e l'avvio di nuove collaborazioni sui mercati esteri.







Il comparto agroalimentare è uno dei principali motori dell'economia emiliano-romagnola e italiana e continua a distinguersi per qualità, innovazione e capacità di competere a livello internazionale. In uno scenario caratterizzato da trasformazioni geopolitiche, nuove dinamiche commerciali e crescente attenzione alla sostenibilità, la capacità di presidiare e diversificare i mercati di sbocco rappresenta un elemento strategico per la competitività delle imprese.







Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit, rimarca: "Attraverso iniziative come questa, UniCredit conferma il proprio impegno nel sostenere la crescita delle imprese locali, creando occasioni concrete di incontro con potenziali partner commerciali e accompagnandole nei percorsi di sviluppo internazionale. L'Emilia-Romagna vanta una filiera agroalimentare di eccellenza, riconosciuta sui mercati di tutto il mondo per qualità, innovazione e capacità di valorizzare il territorio. Grazie al nostro network internazionale e a competenze specialistiche dedicate, mettiamo a disposizione delle aziende consulenza, strumenti e soluzioni utili in concreto a rafforzarne la competitività, favorire la diversificazione dei mercati di destinazione e cogliere nuove opportunità di crescita".







L'iniziativa - chiude la nota - si inserisce nel più ampio impegno di UniCredit nell’affiancare le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione, con l'obiettivo di supportare la crescita sostenibile delle filiere produttive e la competitività del Made in Italy.

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