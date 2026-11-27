Lazise, arriva la fibra FTTH: al via il progetto FiberCop per una città più connessa

(Teleborsa) - Il Comune di Lazise ha avviato con FiberCop la campagna "Fatti della stessa fibra" per portare la fibra ottica di ultima generazione FTTH nelle abitazioni dei cittadini e nelle imprese locali, connettendo l’intera comunità a una rete di telecomunicazioni veloce, affidabile e sostenibile.



L’iniziativa, interamente finanziata da FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale strategica per il Paese e a disposizione di tutti gli operatori telefonici, ha preso il via con la firma del protocollo d’intesa tra l’azienda e l’Amministrazione locale ed è stata presentata alla cittadinanza nel corso di un incontro svoltosi il 18 novembre presso il Centro Civico.



"Negli ultimi due anni abbiamo lavorato per trovare una soluzione che garantisse ai nostri cittadini un servizio di connettività più moderno, ma il peso economico dell'opera ne ha sempre frenato la realizzazione", dichiara il Sindaco di Lazise, Damiano Bergamini. "Grazie all'investimento di FiberCop, oggi possiamo contribuire a realizzare un'infrastruttura che Lazise non poteva più aspettare, senza costi per le famiglie e le imprese e senza oneri per il Comune. Questo non significa che l'Amministrazione resti a guardare: i nostri uffici saranno impegnati in un importante lavoro di supporto e di controllo delle opere, perché i cantieri procedano nel rispetto del territorio e con il minor impatto possibile per i cittadini".



"Considerare internet un servizio primario significa garantire a tutti le stesse possibilità di accesso al lavoro, all'istruzione e ai servizi pubblici, compresi quelli di un'amministrazione sempre più digitale", sottolinea Tonio Pettinato, Consigliere con delega alla transizione digitale. "La fibra ottica fino alle abitazioni non è solo una connessione più veloce: è un'infrastruttura pensata per durare decenni e rispondere alle esigenze dei prossimi anni. Per una località come Lazise questo vale per i residenti, ma anche per i nostri ospiti: hotel, campeggi, appartamenti e tutte le attività che offrono servizi ai turisti potranno contare su una connessione all'altezza delle aspettative di chi sceglie il nostro territorio".



Grazie alla fibra ottica di FiberCop, il territorio di Lazise avrà una rete ultraveloce che consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, consentendo la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K/8K, lo smart working, la gestione smart delle abitazioni attraverso dispositivi per la domotica, la telemedicina e i servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.



La predisposizione alla connessione in fibra ottica sarà effettuata senza costi per i cittadini e per le imprese: un tecnico di FiberCop, previo appuntamento, installerà la borchia ottica all’interno dell’unità immobiliare. Predisposta la connessione, l’utente potrà rivolgersi al proprio operatore telefonico per richiedere l’attivazione del servizio internet ultraveloce e iniziare a usufruire delle prestazioni della nuova rete.



I lavori, che prevedono la posa di circa 15 km di cavi in fibra ottica nel territorio comunale, sono stati avviati a partire dalle zone di Colà e del centro e interesseranno progressivamente le aree individuate dal piano di sviluppo della rete.



Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale. FiberCop opererà in collaborazione con l’Amministrazione comunale per limitare l’impatto sulla viabilità e procedere speditamente nella realizzazione della nuova rete.







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