Quinzano d’Oglio punta sulla fibra ultraveloce: 30 km di rete FTTH senza costi per i cittadini

(Teleborsa) - Il Comune di Quinzano d’Oglio ha avviato con FiberCop la campagna "Fatti della stessa fibra" per portare la fibra ottica di ultima generazione FTTH nelle abitazioni dei cittadini e nelle imprese locali, connettendo l’intera comunità a una rete di telecomunicazioni veloce, affidabile e sostenibile.



L’iniziativa, interamente finanziata da FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale strategica per il Paese e a disposizione di tutti gli operatori telefonici, prenderà il via con la firma del protocollo d’intesa tra l’azienda e l’Amministrazione locale e sarà presentata alla cittadinanza nel corso di un incontro in programma il 26 novembre alle ore 20:30 presso il Centro Culturale Oriana Fallaci di Quinzano d'Oglio in Via Gian Paolo Rubino 4.



"Il protocollo d'intesa con FiberCop – spiega il Sindaco Lorenzo Olivari – segna un passo decisivo per il futuro della nostra comunità. Disporre di fibra ultraveloce significa, infatti, offrire a cittadini ed imprese gli strumenti per competere e crescere in un'era digitale in cui il tempo è sempre più prezioso. Questa infrastruttura strategica introdurrà servizi innovativi e concreti nella quotidianità sociale e professionale dei quinzanesi; non ultimo, preparerà il territorio a telemedicina e domotica in remoto per la semi-autonomia abitativa ovvero alla sanità e alle prestazioni socioassistenziali di un domani che è già oggi. L'efficienza che si fa benessere e senza costi per i cittadini: una grande opportunità offerta da FiberCop e da noi colta al volo!".



Grazie alla fibra ottica di FiberCop, il territorio di Quinzano d’Oglio avrà una rete ultraveloce che consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, consentendo la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K/8K, lo smart working, la gestione smart delle abitazioni attraverso dispositivi per la domotica, la telemedicina e i servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.



La predisposizione alla connessione in fibra ottica sarà effettuata senza costi per i cittadini e per le imprese: un tecnico di FiberCop, previo appuntamento, installerà la borchia ottica all’interno dell’unità immobiliare. Predisposta la connessione, l’utente potrà rivolgersi al proprio operatore telefonico per richiedere l’attivazione del servizio internet ultraveloce e iniziare a usufruire delle prestazioni della nuova rete. Per maggiori informazioni sulla campagna, verificare il proprio indirizzo e aderire all’iniziativa è possibile consultare il portale fattidellastessafibra.



I lavori, che prevedono la posa di circa 30 km di cavi in fibra ottica nel territorio comunale, interesseranno progressivamente le aree individuate dal piano di sviluppo della rete.



Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale. FiberCop opererà in collaborazione con l’Amministrazione comunale per limitare l’impatto sulla viabilità e procedere speditamente nella realizzazione della nuova rete.





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