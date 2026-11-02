FiberCop accelera la connettività: la fibra ultraveloce arriva a Novi di Modena

Al via la campagna “Fatti della stessa fibra”

(Teleborsa) - Il Comune di Novi di Modena ha avviato con FiberCop la campagna "Fatti della stessa fibra" per portare la fibra ottica di ultima generazione FTTH nelle abitazioni dei cittadini e nelle imprese locali, connettendo l’intera comunità a una rete di telecomunicazioni veloce, affidabile e sostenibile.



L’iniziativa, interamente finanziata da FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale strategica per il Paese e a disposizione di tutti gli operatori telefonici, ha preso il via con la firma del protocollo d’intesa siglato l’8 ottobre e sarà presentata alla cittadinanza nel corso di un incontro in programma il 4 novembre alle 20:45 presso la Sala Civica "Ezio Ferraresi", in piazza 1° Maggio, 19 a Novi di Modena.



"L'arrivo della fibra ottica è un'opportunità straordinaria per il nostro territorio – dichiara il Sindaco di Novi di Modena, Enrico Diacci. Come Amministrazione abbiamo fortemente sostenuto questo progetto strategico e invitiamo i cittadini a coglierne i benefici con serenità. L'installazione dell'infrastruttura nelle abitazioni è totalmente gratuita e non comporta spese nascoste o vincoli commerciali. Saranno le famiglie a scegliere, in futuro, se e con quale operatore attivare il servizio. È un'innovazione fondamentale per rendere Novi di Modena un Comune sempre più connesso e pronto alle sfide del domani."



Grazie alla fibra ottica di FiberCop, il territorio di Novi di Modena avrà una rete ultraveloce che consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, consentendo la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K/8K, lo smart working, la gestione smart delle abitazioni attraverso dispositivi per la domotica, la telemedicina e i servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.



La predisposizione alla connessione in fibra ottica sarà effettuata senza costi per i cittadini e per le imprese: un tecnico di FiberCop, previo appuntamento, installerà la borchia ottica all’interno dell’unità immobiliare. Predisposta la connessione, l’utente potrà rivolgersi al proprio operatore telefonico per richiedere l’attivazione del servizio internet ultraveloce e iniziare a usufruire delle prestazioni della nuova rete. Per maggiori informazioni sulla campagna, verificare il proprio indirizzo e aderire all’iniziativa è possibile consultare il portale.



I lavori, che prevedono la posa della fibra ottica interesseranno progressivamente le aree individuate dal piano di sviluppo della rete in particolare nel capoluogo e nella frazione di Rovereto.



Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale. FiberCop opererà in collaborazione con l’Amministrazione comunale per limitare l’impatto sulla viabilità e procedere speditamente nella realizzazione della nuova rete.



Con l’iniziativa "Fatti della stessa fibra", FiberCop conferma il proprio impegno nell’accelerare la trasformazione digitale del Paese e dei suoi territori. Un nuovo approccio che pone i cittadini e le imprese al centro del percorso di digitalizzazione delle comunità, semplificando l’esperienza di attivazione del servizio FTTH e promuovendo un utilizzo più consapevole delle opportunità della connettività.

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