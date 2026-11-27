(Teleborsa) -mettendo al centro pensiero critico, capacità di giudizio e responsabilità individuale. È questa la direzione tracciata oggi dall’i in occasione dellasvoltasi nell’alla presenza degli studenti, dei vertici dell’Ateneo e di autorevoli rappresentanti del mondo accademico, istituzionale ed economico."Studentesse e studenti affidano all’Università ciò che hanno di più prezioso,", ha dichiarato nella sua relazione di apertura ilproseguendo: "Come docenti abbiamo il dovere di coltivare questo potenziale in un contesto globale in continua trasformazione contribuendo a formare una nuova generazione di leader con solide basi disciplinari e un forte pensiero critico, indispensabili per governare le nuove tecnologie e assumere decisioni responsabili. Ai nostri studenti dico: portate con voi competenze, coraggio e collaborazione – per interpretare il cambiamento, osare oltre i confini già tracciati e guidare il futuro".Una visione che si traduce in un modello educativo di frontiera, capace di coniugare l’avanguardia tecnologica con la valorizzazione dell’autonomia di giudizio. Da un lato, lsperimentando e integrando soluzioni emergenti e intelligenza artificiale per arricchire l’apprendimento attivo, personalizzare i percorsi e potenziare le attività di role-play e simulazione. Dall’altro,: dalle palestre cognitive, pensate per bilanciare l’uso dell’IA con il ragionamento indipendente, fino alle nuove iniziative device-freeprogettate per favorire concentrazione e confronto senza il filtro degli schermi.Ospite d’Onore della Cerimonia è statocon una relazione dedicata a "L'architettura dell'università in un mondo esponenziale", che ha affermato: "La distanza fra ciò che la tecnologia rende possibile e ciò che le organizzazioni adottano è la più grande occasione che un'università abbia avuto da generazioni.Siamo all'inizio di una nuova fase di ricostruzione. Sta a noi cogliere questa occasione".A chiudere i lavori è stato il, che ha commentato: "Trovare soluzioni alle complessità del mondo è una caratteristica tipicamente umana e dà un senso profondo alle nostre azioni:È questa la visione che guida da sempre il nostro Ateneo, mettendo al centro gli studenti e la collaborazione con il mondo delle imprese in un’ottica di sistema. In questa fase di grandi trasformazioni non vogliamo soltanto preparare i giovani al futuro, ma contribuire a scriverlo insieme a loro".L’evoluzione del modello educativo riguarda anche la preparazione degli studenti al loro futuro professionale. In un contesto in cui i grandi trend globali stanno modificando le figure richieste dal mercato del lavoro, la Luiss hain cui l’occupabilità è fin da subito parte integrante del percorso formativo. In questa prospettiva, l’Ateneo ha ampliato le opportunità di personalizzazione dei piani di studio attraverso il progetto Certificate:Proseguono inoltre gli investimenti nella Faculty, nella Ricerca e nella Terza Missione. Nella Valutazione della Qualità della Ricerca,Cresce anche nella Terza Missione passando dal 15° al 2° posto su scala nazionale. Tra il 2024 e il 2025, i finanziamenti alla ricerca sono più che raddoppiati, con 11 progetti ERC e FIS in gestione. Si rafforza, infine, il posizionamento internazionale: nel 2026 la Luiss ha raggiunto il 18° posto mondiale nel Financial Times Masters in Finance, 1ª in Italia, e il 30° nel Masters in Management.