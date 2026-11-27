Mercato immobiliare, rigenerazione urbana: cresce “modello Netrais”, +75% valore produzione dal 2024

e 25,5 milioni di euro investiti solo nel 2026

(Teleborsa) - Dopo circa due anni di espansione, nel secondo trimestre 2026 le compravendite residenziali si stabilizzano (+0,1% su base annua, a fronte di prezzi che continuano a crescere (+4% su base annua. Ma trovare la casa dei propri sogni resta difficile: un'indagine AstraRicerche per NETRAIS rivela che solo il 6,8% di chi ha acquistato un'abitazione (tra il 2023 e il 2024) è riuscito a trovare quella che desiderava davvero. Un divario che evidenzia la necessità di un'offerta abitativa sempre più capace di rispondere alle esigenze degli acquirenti.



"NETRAIS è nata per rispondere a quel disallineamento, dando vita a un modello in grado di passare dall'acquisto di immobili obsoleti o poco rispondenti alle esigenze del mercato, alla loro riqualificazione e frazionamento, per realizzare nuove unità abitative pensate per i bisogni contemporanei. Questo modello ha permesso alla società di crescere, aumentando il valore della produzione dai circa 20 milioni di euro del 2024 ai 35 milioni previsti per il 2026 (+75%). Nel 2027 puntiamo a raggiungere un valore della produzione di circa 39 milioni di euro, con la realizzazione di circa 47 operazioni e l’immissione sul mercato immobiliare di Roma e Milano di circa 127 nuovi immobili", spiega Erika Giovaruscio, CEO di NETRAIS, anticipando alcuni dei risultati che saranno presentati agli investitori oggi, 27 novembre, nel corso di un incontro riservato.







Il recupero e la riqualificazione di immobili esistenti obsoleti o invenduti rappresentano anche un'opportunità per contribuire a uno sviluppo più sostenibile del settore immobiliare, valorizzando il patrimonio edilizio senza ricorrere a nuove costruzioni e limitando il consumo di ulteriore suolo. Un tema particolarmente rilevante in Italia, dove nel 2025 il consumo netto di suolo ha raggiunto i 95 km², il valore più elevato registrato dal 2012. Il modello NETRAIS punta su sostenibilità, rigenerazione urbana e case tailor-made, progettate e riqualificate per rispondere alle esigenze degli acquirenti. Un modello sostenuto da investimenti che, già nei primi nove mesi del 2026, hanno superato del +21,4% quelli dell'intero 2025, passando da 21 a 25,5 milioni di euro. Nello stesso periodo di confronto sono cresciuti anche gli immobili acquisiti (+16%, da 25 a 29) e le unità abitative realizzate (+21%, da 62 a 75).



Entro fine anno NETRAIS prevede di raggiungere 35 immobili acquisiti, tutti tra Roma e Milano.



(Foto: Tumisu / Pixabay)

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