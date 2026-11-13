USA, prezzi alla produzione ottobre rallentano su mese

Su base annua accelerano al livello più alto da novembre 2022

(Teleborsa) - A ottobre, secondo i dati diffusi oggi dal Bureau of Labor Statistics, i prezzi alla produzione negli Stati Uniti sono aumentati dello 0,3% su base mensile, registrando un rallentamento rispetto all'incremento dell'1,4% di settembre (dato rivisto al rialzo dal +1,3%) e attestandosi al di sotto delle aspettative di mercato, che prevedevano un rialzo dello 0,4%; tale dinamica riflette in gran parte una minore pressione sui prezzi dell'energia. L'indice dei prezzi alla produzione "core" - che esclude le componenti più volatili, alimentari ed energia - è cresciuto dello 0,3% su base mensile, in calo rispetto allo 0,8% di settembre.



Su base annua, tuttavia, l'inflazione complessiva alla produzione ha accelerato al 6,5% – il livello più alto da novembre 2022, a causa dell'impennata dei costi dell'energia, scaturita dal conflitto in Medio Oriente – mentre l'inflazione "core" è rimasta invariata al 5%, il valore più elevato dall'inizio del 2023.



I prezzi alla produzione, al netto di alimentari, energia e servizi commerciali, sono aumentati dello 0,5% su base mensile nell'ottobre 2026, confermando il ritmo di crescita del mese precedente. Su base annua il dato è sceso al 4,9% dal 5% di settembre.



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

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