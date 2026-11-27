Spagna, inflazione vista in frenata a novembre

(Teleborsa) - L'inflazione spagnola è attesa in frenata nel mese di novembre. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash, l'inflazione su base annuale è stimata al 4,1% dal 4,9% rilevato nel mese di ottobre e rispetto al +4,7% atteso dagli analisti.



L'indice dei prezzi al consumo su base mensile registra una variazione negativa dello 0,6%, dopo il +0,6% di ottober e contro la variazione nulla stimata dal consensus.



L'inflazione armonizzata, che tiene conto di un paniere diverso ed identico per tutta l'UE, registra un incremento tendenziale del 4,1% (atteso +4,7%) dopo il +4,9% del mese precedente. Su base mensile è indicata una variazione pari a -0,7% (-0,3% atteso) contro il +0,5% di ottobre.

Condividi

```