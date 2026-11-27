Appuntamenti macroeconomici del 27 novembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 27/11/2026
08:45 Francia: PIL, trimestrale (atteso -0,1%; preced. 0%)
08:45 Francia: Occupazione, trimestrale (atteso -0,1%; preced. -0,1%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,4%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,2%; preced. 3,4%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,6%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 4,6%; preced. 4,9%)
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. -1,4%)
09:55 Germania: Tasso disoccupazione (atteso 6,4%; preced. 6,4%)
10:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. -0,9%)
11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -16,9 punti; preced. -17,9 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 97,2 punti; preced. 96,9 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (atteso -3,3 punti; preced. -3,4 punti)
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