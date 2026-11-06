Milano 9:21
49.954 -1,09%
Nasdaq 5-nov
26.630 0,00%
Dow Jones 5-nov
51.523 -3,44%
Londra 9:21
10.625 -1,46%
25.953 -1,41%

Spagna, Produzione industriale (YoY) in settembre

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Spagna, Produzione industriale (YoY) in settembre
Spagna, Produzione industriale in settembre su base annuale (YoY) +2%, in aumento rispetto al precedente +1,3%.

(Foto: jorono / Pixabay)
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