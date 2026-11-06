Milano
9:21
49.954
-1,09%
Nasdaq
5-nov
26.630
0,00%
Dow Jones
5-nov
51.523
-3,44%
Londra
9:21
10.625
-1,46%
Francoforte
9:21
25.953
-1,41%
Venerdì 6 Novembre 2026, ore 09.37
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Spagna, Produzione industriale (YoY) in settembre
Spagna, Produzione industriale (YoY) in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
06 novembre 2026 - 09.10
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Spagna,
Produzione industriale in settembre su base annuale (YoY) +2%
, in aumento rispetto al precedente +1,3%.
(Foto: jorono / Pixabay)
Condividi
Leggi anche
Spagna, Prezzi produzione (YoY) in settembre
Produzione industriale Cina (YoY) in settembre
USA, Produzione industriale (YoY) in settembre
Vendite dettaglio Spagna (YoY) in settembre
Altre notizie
Spagna, Prezzi consumo (YoY) in settembre
Spagna, accelera la produzione industriale a settembre: +2,0% su anno
Regno Unito, Produzione industriale (YoY) in agosto
Unione Europea, Produzione industriale (YoY) in agosto
Italia, Produzione industriale (YoY) in agosto
Italia, Prezzi produzione (YoY) in settembre
Guide
Delisting, cosa accade agli azionisti quando una società lascia la Borsa
Il delisting è la revoca delle azioni di una società dalle negoziazioni su una Borsa. Per l’azionista può significare ricevere denaro attraverso un’OPA, vedersi liquidare obbligatoriamente le azioni...
leggi tutto