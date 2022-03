Geoeconomia

Strategist ed esperto in economia, fa parte dal 2010 del team Kairos Partners SGR come responsabile de "Il Rosso e il Nero"

C'è una guerra ben visibile, quella tra Russia e Ucraina, ma c'è anche una guerra meno spettacolare ma anch'essa molto dura, quella tra gli Stati Uniti e i loro alleati da una parte e il blocco russo-cinese dall'altra.Nella prima guerra è in gioco il, nella seconda sono in gioco, oltre agli, molte cose che interessano direttamente i mercati.Zoltan Pozsar, da sempre capace di produrre visioni audaci, vede il profilarsi di unglobale,. LaBretton Woods, ricordiamo, aveva posto nel 1944 le basi di un ordine basato su un gold standard flessibile che consentiva agli. In pratica gli Stati Uniti, stampando ogni anno più dollari di quelli che la base aurea avrebbe consentito, permettevano a Europa e Giappone di rilanciare le loro economie diventando esportatori netti verso l'America.La, nella prima fase del nostro secolo, ha visto. In cambio dei suoi prodotti, la Cina ha ricevuto negli anni un trilione di dollari di cambiali americane (i titoli del Tesoro) e un altro trilione di titoli comunque denominati in dollari.