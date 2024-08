Italia: motivi storici e socioculturali alla base del federalismo

Il problema fondamentale di scelta che il nostro paese sembra non essere in grado di affrontare e risolvere è quello relativo all'assetto istituzionale definitivo: unIlanche per aspetti puramente legati alle differenze climatiche. L'unità, di cui se è celebrato nel corso del 2011 il centocinquantesimo anniversario, ha reso necessaria una sorta di uniformazione dei comportamenti. Lo stesso regime monarchico, fino al referendum attuato per la sua abrogazione, aveva l'obiettivo di mantenere un'unità di intenti all'interno dello stato.Va ricordato però che a quell'unione il paese si presentò con storie diverse; il paese nel suo complesso affondava le radici nel mondo agricolo e nelle sue tradizioni, mentre. Questo sarà un elemento determinante per capire l'evoluzione del capitale sociale al Nord ed al suo modello di imprenditorialità diffusa; in particolare si fa riferimento al diverso atteggiamento alle modalità con cui si regolava il lavoro agricolo., personale ed al rischio derivante,La, infatti,né è in grado di indirizzare verso una emancipazione sociale degna di questo nome. L'esempio italiano di Nord e Sud è paradigmatico. Il Nord era coltivato prevalentemente in regime di mezzadria, dove il rapporto tra proprietario e coltivatore voleva che quest'ultimo compartecipasse al risultato del proprio lavoro (che così diventava di tutta la famiglia) in maniera proporzionata ai suoi sforzi, secondo il concetto:(ma con il rischio che il poco potesse essere anche zero). Al Sud al contrario era semplicemente di bracciantato, dove il coltivatore lavorava per un padrone latifondista (rentier) che ne pretendeva il risultato per intero; il ragionamento conseguente era(ma magari sufficiente per vivere). Nei secoli la mentalità del mezzadro si è naturalmente evoluta da piccolo imprenditore agricolo ad imprenditore del secondario.