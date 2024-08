Ragioneria Generale dello Stato: l'accountability dimenticata

Le recenti discussione sul ruolo della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) e del suo ragioniere generale, sono state oggetto di forte critica da parte del Ministro dell'Economia per la mancata chiarezza edche hanno dato evidenze alla mancanza di competenza, di indipendenza e di memoria storica sul ruolo e le funzioni della RGS. In altri termini ai conti della RGS è venuta a mancare quasi completamente il ruolo dell'accountability che è fondamentale in ogni amministrazione sia pubblica che privata; laporta a dati errati che nelle imprese danno luogo al falso in bilancio, duramente ripreso dalla legislazione civile e penale. Non dovrebbe essere la stessa cosa per le gravi distorsioni della contabilità pubblica che ha fallito nei conti dei bonus edilizi, come sembra la RGS avrebbe sbagliato completamente le previsioni di spesa infatti secondo le relazioni tecnichecreando un buco di 150 mld di cui circa 70 mld solo nel 2023 anno in cui si sarebbe dovuto fare una previsione corretta di spesa prima di cadere nel baratro dell'errore e della scarsa competenza e dell'eccessiva sudditanza alla politica che ha comunque le sue gravi colpe.Proviamo a tracciare un quadro anche storico per capire le gravi mancanze nella gestione contabile che rappresenta il vero problema di un paese che ha strumenti ed organi di controllo inidonei al duro lavoro da svolgere.