Pizza, Würstel e Baguette

Roma, Berlino e Parigi, sono tre capitali in cerca di un nuovo futuro, nella disgregazione del sogno europeo dopo la Brexit. La strumentalizzata debolezza italiana sul versante del debito pubblico è compensata da una grande libertà di manovra sul piano internazionale. La Germania è schiacciata tra Washington e Mosca. La Francia spera di trovare un ruolo più forte avvinghiandosi alla Germania, senza temere l'abbraccio mortale.

Purtroppo, con la Francia ci si continua a dare di becco.Come se non bastasse il, sempre rovente, questa settimana si è aperta una, aperta dal M5S, sul preteso sfruttamento da parte francese delle ex-colonie, per via della gestione da parte francese della moneta unica usata da 14 Paesi africani , il CFA. L'Ambasciatrice italiana a Parigi è stata convocata per chiarimenti, di fronte ad una accusa ritenuta dal governo francese assolutamente ingiustificata.Laè assai semplice: il Tesoro francese, per garantire la stabilità del cambio di questa valuta CFA, chiede in cambio che gli venga versato il 50% delle riserve valutarie delle due Banche centrali africane che gestiscono le due aree di accordo valutario. Queste riserve derivano dalle esportazioni africane pagate in euro, dollari o yuan dagli acquirenti che si trovano al di fuori dei Paesi stessi e della Francia o dagli investimenti esteri di capitale in questi Paesi, ad esempio dalla Cina. In questo modo, si forma una sorta di salvadanaio a cui attingono gli importatori africani che devono pagare merci e servizi in valuta estera: non devono ricorrere al mercato valutario.. Qui starebbe il vantaggio rilevante, il preteso sfruttamento delle economie africane con il CFA.Leerano già riprese per via delle avance mosse dal nostro, il movimento di protesta popolare che in Francia, ormai da dieci settimane, ogni sabato, sta facendo vedere i sorci verdi al ministro degli interni Cristophe Castagner per i violentissimi disordini che provoca, insolentendo il Presidente Emmanuel Macron, di cui reclama le dimissioni. Anche qui, Parigi ha manifestato la sua profonda irritazione per le inframmettenze italiane all'interno della politica francese.