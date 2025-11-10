IEG, dal roadshow di Madrid i trend internazionali che guideranno SIGEP World 2026

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - È dache prende slancio il percorso internazionale verso, la grande manifestazione di(IEG) dedicata alle. Il roadshow nella capitale spagnola, ospitato dall’Ambasciata d’Italia e realizzato insieme ad Agenzia ICE e la Camera di Commercio Italiana per la Spagna, ha riunito analisti, associazioni e protagonisti del foodservice iberico in un tavolo di confronto sulle trasformazioni in atto nei consumi urbani, negli stili di servizio e nei modelli di business.Dal confronto è emerso come la. I dati Circana illustrati durante il roadshow mostrano che, tra i principali Paesi europei (Francia, Regno Unito, Spagna, Italia e Germania), la crescita complessiva nei primi nove mesi del 2025 è stata del +1,8% rispetto all’anno precedente. La Spagna segna un incremento del +2,4% ed è il Paese che cresce di più sia nella spesa sia nel numero di visite nei locali del foodservice.In questo contesto, gelateria e pasticceria si confermano elementi centrali nei concept urbani contemporanei, come componenti identitarie dell’esperienza gastronomica, capaci di coniugare qualità artigianale e modelli replicabili. Il percorso proseguirà a Rimini, dove sono già state programmate agende di lavoro dirette tra aziende italiane e gruppi spagnoli. L’accessibilità della destinazione fieristica si rafforza ulteriormente grazie ai collegamenti aerei diretti non solo da Monaco, ma anche da Madrid, favorendo la partecipazione di buyer, catene e operatori internazionali.Un altro asse strategico è rappresentato dall’: un mercato in pieno sviluppo, interessato a modelli avanzati di foodservice e ospitalità.Uno dei filoni centrali di SIGEP World 2026 sarà ildi catene di ristorazione, hotel e caffetterie. Grazie a Gelato Meets Chains e alla campagna internazionale “What is Gelato?”, il gelato viene proposto come competenza e come opportunità di business: le catene di ristorazione, i gruppi alberghieri e i coffee shop hanno così gli strumenti per integrarlo stabilmente nei menù trasformandolo in un elemento distintivo dell’offerta.NUOVI SCENARI PER HÔTELLERIE E COFFEE SHOP: DUE OSSERVATORI SUL MERCATO IN TRASFORMAZIONELametterà in luce i, attraverso contributi autorevoli e visioni strategiche provenienti dal mondo accademico, dai manager food & beverage delle grandi catene e dai pastry chef. Un confronto operativo su estetica del servizio, identità gastronomica e nuove forme di esperienza nei contesti premium.L’affronta invece l’aspetto più concreto del mercato:. Robotica intelligente, flussi di lavoro ottimizzati, specialità del caffè come linguaggio e non come moda, senza dimenticare le nuove modalità di consumo della bevanda.Ilcresce e si struttura come filiera completa: farciture, impasti, tecnologie, modelli di servizio. La Pizza Arena, insieme alla Vision Plaza, offriranno un osservatorio vivo su tendenze e metodi con partner di eccezione, tra cui 50 Top Pizza e realtà formative di livello internazionale.