TIM sigla con Poste Italiane lettera di intenti per JV su servizi cloud

(Teleborsa) - Il Cda di Telecom Italia
ha preso atto della presentazione del management sulle sinergie con Poste Italiane
. Lo si apprende da una nota della società, diffusa in occasione dei risultati dei primi nove mesi 2025.
In particolare, sul fronte Consumer
, oltre all’offerta TIM Energia powered by Poste Italiane
, lanciata alla fine del terzo trimestre, è stato siglato il contratto di MVNO per PosteMobile
, con la migrazione dei clienti attesa nel primo trimestre del 2026
, e sono state avviate valutazioni su iniziative di cross selling per i clienti retail e SMB
.
TIM e Poste Italiane hanno inoltre siglato una lettera di intenti
per la costituzione di una joint venture su servizi cloud basati su IA generativa e tecnologie open source
, che ha come obiettivo consolidare il ruolo di leader nella digitalizzazione del Paese dei due Gruppi.