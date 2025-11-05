Milano 17:35
43.438 +0,41%
Nasdaq 18:40
25.693 +1,01%
Dow Jones 18:40
47.440 +0,75%
Londra 17:35
9.777 +0,64%
Francoforte 17:35
24.050 +0,42%

TIM sigla con Poste Italiane lettera di intenti per JV su servizi cloud

Finanza, Telecomunicazioni
TIM sigla con Poste Italiane lettera di intenti per JV su servizi cloud
(Teleborsa) - Il Cda di Telecom Italia ha preso atto della presentazione del management sulle sinergie con Poste Italiane. Lo si apprende da una nota della società, diffusa in occasione dei risultati dei primi nove mesi 2025.

In particolare, sul fronte Consumer, oltre all’offerta TIM Energia powered by Poste Italiane, lanciata alla fine del terzo trimestre, è stato siglato il contratto di MVNO per PosteMobile, con la migrazione dei clienti attesa nel primo trimestre del 2026, e sono state avviate valutazioni su iniziative di cross selling per i clienti retail e SMB.

TIM e Poste Italiane hanno inoltre siglato una lettera di intenti per la costituzione di una joint venture su servizi cloud basati su IA generativa e tecnologie open source, che ha come obiettivo consolidare il ruolo di leader nella digitalizzazione del Paese dei due Gruppi.
Condividi
```